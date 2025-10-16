Yina Calderón no titubeó al despacharse en contra de Melissa Gate: “está inestable”

Tras La casa de los famosos Colombia 2025, algunos de los exparticipantes que ganaron mayor foco y reconocimiento, siguen dando mucho de qué hablar y ese es el caso de Yina Calderón, Karina García y Melissa Gate, pues las mujeres salen de una polémica, para estar en otra.

¿Por qué Melissa Gate le escribió a Yina Calderón?

En nueva transmisión en su programa ‘Escándalo TV’, Yina Calderón reveló que su excompañera de La casa de los famosos Colombia, Melissa Gate, supuestamente le había escrito para reclamarle y preguntarle las razones de meterse con ella.

De acuerdo con la empresaria, ella no le respondió nada, pero dejó clara su postura y opinión sobre la paisa en la emisión en vivo y dijo:

“Siento que está tan sumergida en la envidia, porque su rabia es que invitan a Karina García y a ella no”.

Estas palabras, Calderón las dijo porque se ha especulado que a Karina la tienen como invitada para presentar un formato de TV, pero eso solo son supuestos.

Yina Calderón reveló el mensaje que le habría enviado Melissa Gate. (Foto: Canal RCN)

¿Cuál fue la opinión y respuesta de Yina Calderón para Melissa Gate?

En esa misma respuesta, Yina Calderón dijo que ya cansaba el tema de Melissa Gate y por eso es mejor “dejarla en su mundo con su muñeca”, pues la empresaria dijo esto porque su excompañera de reality ahora está criando a una bebé falsa.

“Una mujer de 35 años con una muñeca aplicándole polvos y crema; se nota que no está bien. Está inestable”, dijo Yina.

Por otro lado, Calderón le sugirió a Violeta Bergonzi que no le pusiera atención a Melissa, ya que ambas estuvieron en un Live y Melissa expresaba su opinión sobre varios temas de la actualidad, pero la presentadora los replicaba dando su punto de vista.

¿Qué más se dijo de Melissa Gate en Escándalo TV?

Por otro lado, en medio de esa misma conversación, intervino Leonela, la hermana de Yina y dijo que “a Melissa no se le veía talento por ningún lado” y así mismo, sugirió que debería renovar su contenido porque “la gente está cansada de lo mismo”.

La respuesta de Yina Calderón al supuesto reclamo de Melissa Gate. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, aunque no se esperaba, Yina Calderón intervino ante la opinión de su hermana y le contestó que, para ella, “Melissa sí tiene talento”.

Con esto, se entiende que la rivalidad entre Yina y Melissa continúa y que su tregua no duró mucho.