Hermana de Baby Demoni, amiga de Yina Calderón, rompió el silencio y exigió respeto por su dolor

l pasado 15 de octubre, se conoció la noticia del lamentable fallecimiento de la influenciadora Baby Demoni, conocida como en el mundo digital como Alejandra Esquin, quien fue encontrada sin vida en extrañas circunstancias.

¿Qué dijo la familia de Baby Demoni tras confirmarse el fallecimiento de la influencer?

Tras confirmarse el fallecimiento de la joven, recientemente Valentina Esquin, hermana de Baby Demoni, rompió el silencio para pedir a los internautas respeto por esta dolorosa situación que están atravesando ella y todos sus seres queridos.

"Buenos días a todos, por respeto a mi familia y a la situación que estamos presentando les pido a todos respeto y silencio por mis padres que están pasando una situación difícil debido al estado en que se encuentra mi hermana Alejandra Esquin", escribió Valentina por medio de su cuenta de Facebook.

Allí, la joven insistió en pedirle a las personas ajenas a la situación que divulguen información falsa que no corresponde a la realidad, "dejen de estar publicando información falsa sobre ella, respeten el dolor de su familia", recalcó.

¿Qué le pasó a Baby Demoni? Esto es lo que se sabe

Lo que se sabe hasta el momento, es que la mujer fue hallada sin vida en su apartamento. Según lo dio a conocer Samor One, novio de Baby Demoni, se habría tratado de un intento de aut0lesión, pues ambos tuvieron una discusión y, tras regresar nuevamente a la vivienda la encontró inconsciente por lo que tuvo que acudir a la ayuda de los vecino para trasladarla al hospital.

Sin embargo, esta versión ha sido puesta en duda por algunas personas allegadas a la joven, entre ellas Yina Calderón y Juliana Calderón, quien además de lamentar esta pérdida, pidieron públicamente a las autoridades que investiguen este hecho que cobró la vida de su amiga.

Por ahora, la causa de muerte sigue bajo investigación, y los familiares, amigos y seguidores de Baby Demoni han exigido a las autoridades que se esclarezcan lo ocurrido el pasado miércoles 15 de octubre.