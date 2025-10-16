Hermana de B-King reveló conmovedor chat con el cantante antes de su fallecimiento

Y

a han pasado exactamente 13 días desde que el cuerpo de Bayron Díaz, quien fue conocido como B-King, fuera enterrado en el cementerio Campos de Paz de la ciudad de Medellín, y desde entonces, familiares y amigos del cantante recuerdan con profundo dolor los momento que vivieron junto a él antes de que le arrebataran la vida.

Artículos relacionados Valentina Taguado Valentina Taguado sorprende al publicar beso con Esperanza Gómez: "a mi mami no le gusta"

¿Cuál fue el chat que la hermana de B-King reveló con el cantante?

Stefanía Agudelo, hermana del fallecido cantante, nuevamente apareció en su cuenta de Instagram, esta vez para hablar con sus seguidores a través de la dinámica de preguntas y respuestas, espacio en el que se mostró abierta a hablar de su vida personal, especialmente de la dolorosa pérdida de Bayron.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en redes! Hallan sin vida en su auto a reconocido influencer: esto se sabe

Allí, Agudelo recibió un amoroso mensaje que decía lo siguiente: "Vida eterna... te amamos". Frente a esta palabras, la mujer decidió compartir una antigua conversación con su hermano en la que ella le decía que debía llevar a su perrita 'Riqueza' al veterinario debido a una condición que estaba presentando en la piel.

Artículos relacionados Yina Calderón Murió amiga de Yina y Juliana Calderón, ¿quién era y cuál fue su última publicación?

"Sería bueno que la llevaras al veterinario y le manden algo para la alergia", se lee en el mensaje. Por su parte, B-King no solo le respondió a su hermana sobre este tema, sino también quiso reafirmarle su cariño.

"Te amo bebé, que Dios te bendiga y tenga un buen viaje, si, voy a llevarla al veterinario, que todo te salga muy bien", respondió el intérprete.

¿Qué respondió la hermana de B-King sobre la perrita que tenía el cantante?

Por otro lado, hubo un usuario que se mostró interesado en saber cómo se encuentra la mascota de B-King luego de varias de su ausencia. "¿Cómo está Riqueza, si le dan paseitos, porque B-King casi todos los días los sacaba?".

Stefanía Agudelo mostró conversación con B-King. Foto | Buen día Colombia.

Ante la curiosidad de esta persona, Stefanía compartió un conmovedor video de la perrita y dio a conocer que, mientras ella estuvo en Medellín intentó sacarla en varias oportunidades, sin embargo comentó que "la gorda" solo le hacía caso a su hermano, por lo que tuvieron que contratar a una persona para que se encargue de pasearla.