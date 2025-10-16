Karina García se defiende de quienes dudan de ella antes de su pelea: “les gané”

Los ánimos están algo caldeados días antes del evento de Stream Fighters 4, momento en el que famosos se enfrentarán en el ring, pues a solo dos días del esperado encuentro, los protagonistas de ese día están revelando si están o no preparados.

Stream Fighters 4, evento organizado por Westcol, se realizará el sábado 18 de octubre en el Coliseo MedPlus en Bogotá y se transmitirá en vivo totalmente gratis a través de Kick y a partir de las 4:00 p.m. iniciarán las peleas.

¿Cuáles son las peleas más esperadas en Stream Fighters 4?

En redes sociales se está comentando mucho sobre el enfrentamiento entre Andrea Valdiri VS Yina Calderón, pues muchos le están apostando a la barranquillera, quien se pondrá los guantes y peleará en nombre de las personas que han sido ofendidas por su rival.

Karina García dejó callados a quienes no creen en ella. (Foto: Canal RCN)

Por otro lado, Karina García se enfrentará a la influencer mexicana Karely Ruiz, quien lleva bastantes meses entrenando y lleva más de dos semanas en Colombia, preparándose física y mentalmente para su pelea.

En el caso de Karina García, los colombianos tienen fe en ella porque en contra de su rival, representará al país.

¿Cómo se ha preparado Karina García para su pelea en Stream Fighters?

A través de sus redes sociales, Karina García ha dejado ver los intensos entrenamientos que ha realizado, no solo ha preparado su cuerpo para el boxeo, sino que ha hecho otros ejercicios en el gimnasio para complementar su proceso de preparación.

Así mismo, ha dejado saber que su disciplina ha sido contante también con la alimentación y otros hábitos.

¿Cómo respondió Karina García a quienes nunca le han tenido fe?

A través de sus historias en redes sociales, Karina García les respondió a quienes no le tienen fe y en su video, la paisa agregó momentos que vivió en La casa de los famosos Colombia, presumiendo que la llamaron “brut4” y aún así, ganó el liderazgo en la competencia.

Karina García envió un contundente mensaje a quienes dudan de ella. (Foto: Canal RCN)

“La brut4 les ganó”, es el contundente mensaje de Karina.

En el mismo clip, con este momento que Karina quiso mostrar para responder a quienes no creen ella, dejó claro que así la sigan menospreciando y dudando de ella, tiene la plena convicción de que puede ganar y demostrar que es una mujer fuerte.