Valentino Lázaro arrepentido por sus comentarios contra Andrea Valdiri: "quiero hablar con ella"

El creador de contenido Valentino Lázaro ha generado furor en redes sociales tras contar su arrepentimiento por los comentarios que hizo sobre la influencer Andrea Valdiri.

En medio de una reflexión en uno de sus en vivos, Valentino reconoció que se involucró en asuntos que no le correspondían y que, si se encontrara con Valdiri, le pediría disculpas.

¿Por qué Valentino Lázaro habló mal de Andrea Valdiri?

El enfrentamiento entre ambos tiene varias etapas. Una de ellas surgió tras la separación de Andrea Valdiri y Felipe Saruma, también creador de contenido y originario de Bucaramanga.

Valentino aseguró que salió en defensa de Saruma y comenzó a emitir opiniones sobre la relación y la vida privada de Valdiri.

Además, sus diferencias se intensificaron cuando él la acusó de cerrarle sus cuentas y ella respondió anunciando que lo denunciaría por difamación.

En ese momento, la barranquillera reaccionó con fuertes señalamientos, afirmando que el joven estaba resentido porque no lo integró a su academia de baile, mientras que él desmintió esas declaraciones y le reprochó comentarios que calificó como homofóbicos y discriminatorios.

¿Qué dijo Valentino Lázaro en su en vivo?

A través de un en vivo en sus redes sociales, Valentino se mostró reflexivo y confesó que llegó a ser muy déspota con sus comentarios hacia Andrea Valdiri.

“Hay cosas que yo dije con rabia que no estuvieron bien”, expresó Valentino Lázaro.

Aunque sostiene que algunas de las cosas que dijo eran ciertas y aún las piensa, Valentino también admitió que cruzó límites al hablar de ese tema sin ser invitado.

Valentino Lázaro también señaló que se sintió irrespetado por algunos comentarios que Valdiri dijo sobre él, lo que lo llevó a responder públicamente. Sin embargo, considera que debió manejar la situación de otra manera.

La reacción de los internautas ha sido variada, algunos aplauden la capacidad de Valentino para reconocer sus errores, mientras otros consideran que el daño ya está hecho.

Por su parte, Andrea Valdiri no se ha pronunciado sobre estas declaraciones, aunque muchos se sus seguidores esperan que lo haga próximamente.

En el mismo en vivo, Valentino mencionó que no busca generar más polémica, sino cerrar ese capítulo con madurez.

También expresó que ha aprendido de la experiencia y que prefiere mantenerse al margen de situaciones personales que no le competen.