Valentina Taguado revela incómodo momento en cita médica: "pensaron que estaba embarazada"

Durante el programa ¿Qué hay pa' dañar?, Valentina Taguado reveló cómo fue juzgada por una médico antes de conocer su diagnóstico.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Valentina Taguado cuenta una mala experiencia médica.
Valentina Taguado confiesa el mal momento que vivió durante un procedimiento médico. (Foto Canal RCN)

Durante la emisión del programa matutino ¿Qué hay pa' dañar?, Valentina Taguado compartió una experiencia personal que vivió años atrás durante una intervención médica.

Valentina Taguado habla sobre el síndrome que padece.
Valentina Taguado habla sobre el síndrome que padece y de su mala experiencia en una consulta médica. (Foto Canal RCN)

En una conversación con Johana Velandia, la reconocida locutora reveló que en su juventud fue citada para una ecografía, procedimiento que en ese momento pensaba que solo se realizaba a mujeres embarazadas.

¿Por qué le hicieron una ecografía a Valentina Taguado?

Valentina explicó que el examen fue solicitado debido a que padece de síndrome de ovario poliquístico, una condición médica que afecta a muchas mujeres en edad reproductiva.

¿Qué son los ovarios poliquísticos y cómo se detectan?

Según la Mayo Clinic, el síndrome de ovario poliquístico es un trastorno hormonal que puede causar menstruaciones irregulares, exceso de andrógenos y ovarios con múltiples quistes.

La ecografía es uno de los métodos utilizados para observar los ovarios y detectar esta condición.

Lo que más impactó a Valentina Taguado, según sus palabras, no fue el diagnóstico, sino el trato que recibió por parte de la médico que la atendió.

Según la locutora, la profesional de la salud asumió que ella estaba embarazada y la trató con frialdad y reproche.

Sin embargo, la actitud de la médico cambió radicalmente cuando observó los resultados de la ecografía y confirmó que Valentina tenía esa condición.

Valentina aprovechó para criticar la postura de algunos profesionales de la salud que, en lugar de brindar apoyo, emiten juicios sin conocer el contexto de sus pacientes.

Johana Velandia agregó que muchas veces el mal trato del personal médico se debe al ritmo de trabajo y los extensos turnos que enfrentan.

Ambas coincidieron en que es necesario fomentar una atención médica más empática, especialmente con jóvenes que atraviesan.

Valentina Taguado contó su experiencia durante una ecografía.
Valentina Taguado habla sobre su mala experiencia con el personal de salud. (Foto Canal RCN)
