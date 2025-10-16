Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La dura respuesta de Karina García antes de su enfrentamiento con Karely Ruiz: "no me subestimen"

La influenciadora Karina García se mostró más fuerte que nunca a pocos días de llevarse a cabo el esperado enfrentamiento.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Karina García posa a la cámara mientras asiste a una entrevista en el Canal RCN.
Karina García compartió mensaje hacia quienes no creen en ella. Foto | Canal RCN.

A pocos días de llevarse a cabo uno de los eventos más esperados de los últimos meses, Karina García reapareció recientemente para compartir un interesante video con lo que habría respondido a los comentarios que ha recibido a lo largo de su preparación.

¿Qué dijo Karina García sobre su enfrentamiento contra Karely Ruiz?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la creadora de contenido ha construido una enorme comunidad de millones de seguidores, reveló una grabación en la que se le puede escuchar respondiendo frente a quienes no la creen capaz de ganar el enfrentamiento contra la mexicana.

"Lo peor que puede hacer un ser humano es es subestimar, así como lo están haciendo conmigo, gracias", son las palabras de la influenciadora para poner fin a todos los comentarios que se han hecho hasta el momento.

¿Cuál fue la respuesta de Karina García frente a quienes la subestiman por la p3lea con Karely Ruiz?

En el mismo video compartido por la antioqueña se puede apreciar una corta recopilación de algunos de sus mejores momentos, entre ellos su reciente aparición en el Times Square en Nueva York, ademas de una declaración en la que dejó ver su posición frente a quienes ponen en duda su fuerza.

"Yo puedo ser muy fresa, femenina, delicada, pero tengo mi lado fuerte, mi lado rudo, esto es un reto para probarme a mi misma, y ver hasta donde puedo llegar", comentó García durante una entrevista.

Karina Garcia en el after de La casa de los famosos Colombia.
Karina García respondió a quienes la subestiman. Foto | Canal RCN.

¿Por qué Karina García se mostró emocionada a pocos días de su enfrentamiento contra Karely Ruiz?

Por medio de sus historias, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, también se dejó ver emocionada y agradecida por todo el apoyo que ha recibido por parte de su fandom, pues en la red social X, anteriormente Twitter, actualmente es tendencia con el numeral #KarinaGanadora que ha logrado miles de menciones.

"Me despierto y me entero que...", escribió la también empresaria que, segundos más tarde dio a conocer un pantallazo tomado de la red social mencionada.

Cabe señalar que el encuentro será este sábado 28 de octubre y se llevará a cabo en el Coliseo MedPlus de Bogotá, un evento que está organizado por WestCol y en el que también se enfrentarán Yina Calderón y Andrea Valdiri.

Karina García posa a la cámara mientras asiste a una entrevista en el Canal RCN.
Karina García celebró ser tendencia en redes sociales. Foto | Canal RCN.
