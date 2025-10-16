Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yaya Muñoz apostó millonaria suma por Karina García en Stream Fighters 4

Yaya Muñoz no se quedó callada y le reveló a Karina García cuánto apostó por ella en su pelea contra Karely Ruiz en Stream Fighters.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Yaya Muñoz sorprendió con millonaria apuesta a favor de Karina García
La millonaria apuesta de Yaya Muñoz por Karina García en Stream Fighters 4. (Foto: Canal RCN)

Se acerca la fecha para el esperado evento del mes, pues este sábado 18 de octubre se llevará a cabo Stream Fighters 4, el evento organizado por Westcol y en el cual, famosas como Andrea Valdiri, Yina Calderón y Karina García pelearán en el ring.

El encuentro será en el Coliseo MedPlus a partir de la 1:00 p.m., hora en la que se abrirán las puertas del sitio, pero las peleas iniciarán desde las 4:00 p.m. y así mismo, se transmitirá totalmente gratis a través de Kick.

¿Cuáles son las peleas más esperadas en Stream fighters 4?

Los enfrentamientos más esperados por el público son los de Andrea Valdiri VS Yina Calderón y Karina García VS Karely Ruiz; sin embargo, todos están a la expectativa de la pelea de Andrea y Yina, porque el público considera que la barranquillera pondría en su lugar a la empresaria, quien se ha metido con varios famosos.

Yaya Muñoz sorprendió con millonaria apuesta a favor de Karina García
Yaya Muñoz arriesgó millones por Karina García en el ring de Stream Fighters 4. (Foto: Canal RCN)

Por otro lado, Karina VS Karely también tienen con ansias al público, pues están apoyando a Karina García porque se enfrentará a una mexicana y porque, además, quieren ver qué tan fuerte es la paisa, quien ha asegurado que dará lo mejor de ella en el ring, precisamente para demostrar la fortaleza que tiene.

¿Cuánto apostó Yaya Muñoz por Karina García?

Explicado anteriormente, las peleas más esperadas son las de estas famosas y por eso, sus amigos están con la esperanza de que ganen, y ese es el caso de Yaya Muñoz, quien le reiteró su apoyo a Karina García y confesó que apostó 5 millones de pesos colombianos con el mexicano Rod Contreras, quien está apoyando a Karely Ruiz.

Cuando Yaya le confesó esto a Karina en su última emisión en vivo en ‘Dímelo King’, la paisa se emocionó y le aseguró que dejará todo en el ring, pues han sido meses de preparación y cree que le irá bien.

¿Quién sería el artista que acompañará a Karina García al ring de Stream Fighters?

En esa misma conversación, Yaya Muñoz, Valentino y King le preguntaron a Karina García si podía decir quién sería el artista que entre con ella al ring de Stream Fighters y respondió que “es una sorpresa”, pero en sus palabras dio una pista contundente y dijo “Brrr”.

Yaya Muñoz arriesgó millones por Karina García en el ring de Stream Fighters 4
La millonaria apuesta de Yaya Muñoz por Karina García en Stream Fighters 4. (Foto: Canal RCN)

Los panelistas del programa no entendieron la clave que ella dio, pero al comprenderlo especularon si se trataría de Anuel, pero en ese momento Karina cortó la llamada y no reveló nada más.

