Así fue el encuentro entre Valentina Castro y Karol G durante el desfile de Victoria’s Secret

La modelo colombiana Valentina Castro, nacida en Tumaco, Nariño, se convirtió en la primera colombiana en desfilar en el famoso desfile de moda: Victoria’s Secret Fashion Show 2025 que en esta ocasión fue en Nueva York.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en redes! Hallan sin vida en su auto a reconocido influencer: esto se sabe

¿Qué significó para Valentina Castro conocer a Karol G?

Uno de los momentos más significativos para la modelo durante la pasarela de Victoria’s Secret fue su esperado encuentro con Karol G.

Según la modelo contó que pudo conversar un momento con la cantante paisa, quien además siente gran admiración por ella, compartieron palabras de aliento y admiración.

Artículos relacionados Yina Calderón Murió amiga de Yina y Juliana Calderón, ¿quién era y cuál fue su última publicación?

Además, Castro destacó la importancia de ser auténtico y aprovechar las redes sociales para mostrar su personalidad y conectar con el público tras compartir este momento especial tanto dentro como fuera de la pasarela.

Por su parte, Karol G brilló no solo por ser parte del show musical, sino que también desfiló como una “ángel latina” luciendo un atuendo rojo con alas.

Valentina Castro reveló cómo fue su encuentro con Karol G. (Foto: AFP)

¿Cómo fue el proceso de selección de Valentina Castro en Victoria’s Secret?

Su partición histórica en el prestigioso evento, la marco como referente para jóvenes del Pacífico colombiano.

La modelo recientemente compartió detalles de lo que fue su experiencia en el proceso de elección, los desafíos que enfrentó y cómo fue su encuentro con la cantante paisa, Karol G.

En las recientes entrevistas que ha otorgado a medios nacionales e internacionales la modelo, compartió que el casting fue en la ciudad de Nueva York un mes antes de prestigioso desfile y fue seleccionada gracias al trabajo de una agencia.

Además, contó que ningún desfile está asegurado, sino hasta que ya se está en medio de la pasarela del evento en el que explicó que la clave para obtener un lugar en la pasarela fue la combinación de seguridad y personalidad.

La modelo también contó que la organización del evento decidió resaltar su identidad cultural usando trenzas en lugar de una peluca y esto combinado con su atuendo rosado con botas negras.

Finalmente, la joven también enfatizó que su experiencia en Victoria’s Secret le permitió integrar sus pasiones artísticas como el modelaje, la música y la cultura como elementos de su identidad propias del Pacífico colombiano.