Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Así fue el encuentro entre Valentina Castro y Karol G durante el desfile de Victoria’s Secret

Valentina Castro compartió detalles de su encuentro con Karol G y cómo llegó a la pasarela de Victoria’s Secret.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Valentina Castro contó cómo fue conocer a Karol G
Valentina Castro reveló cómo fue su encuentro con Karol G. (Foto: AFP)

La modelo colombiana Valentina Castro, nacida en Tumaco, Nariño, se convirtió en la primera colombiana en desfilar en el famoso desfile de moda: Victoria’s Secret Fashion Show 2025 que en esta ocasión fue en Nueva York.

Artículos relacionados

¿Qué significó para Valentina Castro conocer a Karol G?

Uno de los momentos más significativos para la modelo durante la pasarela de Victoria’s Secret fue su esperado encuentro con Karol G.

Según la modelo contó que pudo conversar un momento con la cantante paisa, quien además siente gran admiración por ella, compartieron palabras de aliento y admiración.

Artículos relacionados

Además, Castro destacó la importancia de ser auténtico y aprovechar las redes sociales para mostrar su personalidad y conectar con el público tras compartir este momento especial tanto dentro como fuera de la pasarela.

Por su parte, Karol G brilló no solo por ser parte del show musical, sino que también desfiló como una “ángel latina” luciendo un atuendo rojo con alas.

Valentina Castro contó cómo fue conocer a Karol G
Valentina Castro reveló cómo fue su encuentro con Karol G. (Foto: AFP)

¿Cómo fue el proceso de selección de Valentina Castro en Victoria’s Secret?

Su partición histórica en el prestigioso evento, la marco como referente para jóvenes del Pacífico colombiano.

Artículos relacionados

La modelo recientemente compartió detalles de lo que fue su experiencia en el proceso de elección, los desafíos que enfrentó y cómo fue su encuentro con la cantante paisa, Karol G.

En las recientes entrevistas que ha otorgado a medios nacionales e internacionales la modelo, compartió que el casting fue en la ciudad de Nueva York un mes antes de prestigioso desfile y fue seleccionada gracias al trabajo de una agencia.

Además, contó que ningún desfile está asegurado, sino hasta que ya se está en medio de la pasarela del evento en el que explicó que la clave para obtener un lugar en la pasarela fue la combinación de seguridad y personalidad.

La modelo también contó que la organización del evento decidió resaltar su identidad cultural usando trenzas en lugar de una peluca y esto combinado con su atuendo rosado con botas negras.

Finalmente, la joven también enfatizó que su experiencia en Victoria’s Secret le permitió integrar sus pasiones artísticas como el modelaje, la música y la cultura como elementos de su identidad propias del Pacífico colombiano.

Valentina Castro contó cómo fue conocer a Karol G
Valentina Castro reveló cómo fue su encuentro con Karol G. (Foto: AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Muerte Influencers

Viralizan transmisión en vivo de Baby Demoni antes de morir: la influencer recibía fuertes mensajes

Baby Demoni fue entrevistada por su trabajo en redes sociales e hizo álgidas confesiones de vida.

Andrea Valdiri y Valentino Lázaro Andrea Valdiri

Andrea Valdiri se pronunció sobre sus pleitos con Valentino Lázaro

La influenciadora Andrea Valdiri habló sobre sus diferencias con Valentino Lázaro.

Yina Calderón reveló quién la entrenó para su pelea Yina Calderón

¡De no creer! Yina Calderón reveló la famosa figura que la entrenó para su pelea

Yina Calderón reveló chat con famosísima figura de un programa de televisión y allí reveló la identidad de su entrenador.

Lo más superlike

Morat para los Latin Grammy Viral

Morat entre los artistas confirmados que se presentarán en los Latin Grammy

Morat será la gran cuota colombiana de los artistas que subirán al escenario en los Latin Grammy 2025.

Falleció Baby Demoni y video se hace viral tras revelar qué canción pondría en su funeral. Talento nacional

Fallece reconocida influencer y se viraliza video donde revelaba la canción para su funeral

Carolina Sabino MasterChef Celebrity Colombia

Carolina Sabino revienta por las críticas sobre Ecuador y sus lágrimas en MasterChef Celebrity

María Antonieta de las Nieves confesó cuál ha sido el momento más complicado de su vida tras percances de salud. María Antonieta de las Nieves

María Antonieta de las Nieves confesó el momento más difícil de su vida: “Fue muy doloroso”

Melissa Gate le enseñó su icónica frase a Violeta Bergonzi Melissa Gate

Melissa Gate puso a Violeta Bergonzi a repetir su frase más viral: esto pasó