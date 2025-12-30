Daniella Álvarez reveló si aún llora al recordar la amputación de su pierna

Daniella Álvarez volvió a conectar con sus seguidores a través de una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, donde abrió su corazón para hablar de uno de los episodios que más marcó su vida, la amputación de parte de su pierna izquierda.

Una pregunta en especial llamó la atención del público sobre si todavía llora cuando recuerda esa pérdida que transformó su historia personal para siempre.

Daniella respondió con serenidad y una madurez emocional que ha ido construyendo con los años y su respuesta dejó claro que el dolor ya no está donde muchos imaginan.

Artículos relacionados La casa de los famosos Yina Calderón opina sobre participante de La casa de los famosos 3: “La piedra en el zapato"

¿Daniella Álvarez aún llora al recordar la amputación de su pierna?

Daniella explicó que ya no llora cuando piensa en la amputación como tal. Para ella, ese capítulo dejó de ser una herida abierta y se convirtió en un aprendizaje profundo.

Sin embargo, también aclaró que hay momentos en los que sí llora, pero por una razón distinta, cuando la pierna que conserva presenta alguna afección que le impide caminar o movilizarse con libertad debido al dolor.

Para Daniella, perder temporalmente la independencia física es más difícil que recordar lo que ya superó, mientras ella y su prótesis puedan moverse libremente, aseguró sentirse plenamente feliz y agradecida por la vida que tiene hoy.

Artículos relacionados La Jesuu La Jesuu protagonizó un incidente con su vestido que se volvió viral en redes, ¿qué le pasó?

¿Qué fue lo que realmente cambió el rumbo de la vida de Daniella Álvarez en 2020?

El giro inesperado en la vida de Daniella comenzó en 2020, cuando recibió un diagnóstico médico que inicialmente apuntaba a algo mucho más grave, según contó, los médicos sospechaban de un linfoma, un tipo de cáncer agresivo que suele expandirse rápidamente en el cuerpo.

Daniela Álvarez tatuó su rodilla para tapar una cicatriz. (Foto de AFP)

En medio de esa espera, se aferró profundamente a su fe y pidió con convicción que el diagnóstico fuera distinto, y contra todo pronóstico, los exámenes revelaron que no se trataba de un linfoma, sino de un tumor de bajo grado que podía ser removido con cirugía, sin necesidad de quimioterapia ni radioterapia.

No obstante, aunque la cirugía fue exitosa, derivó en una grave isquemia que impidió que la sangre llegara correctamente a su pierna izquierda y tras varios procedimientos y semanas de intenso dolor, la amputación se convirtió en la única opción para salvar su vida.

Artículos relacionados Karina García Karina García causa furor al mostrar detalles de su viaje a una isla por su cumpleaños: “La vida”

¿Cómo transformó esta experiencia a Daniella Álvarez su manera de ver la vida?

Daniella relató que el proceso fue uno de los más dolorosos que ha vivido, tanto física como emocionalmente, recordó los gritos de dolor al despertar de algunas cirugías y la angustia de no saber si su cuerpo resistiría.

Daniella Álvarez habló sin miedo sobre el dolor que ya no la define. | Foto Julien de Rosa / AFP.

Hoy, años después, ha retomado actividades que ama, camina, corre, nada y baila con su prótesis y es hoy un ejemplo vivo de que el dolor no define a las personas, sino la manera en que deciden transformarlo en fuerza, propósito y esperanza.