La Jesuu protagonizó un incidente con su vestido que se volvió viral en redes, ¿qué le pasó?

La Jesuu sufrió un pequeño incidente con su vestido mientras bailaba en una discoteca, generando comentarios.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La Jesuu causa revuelo en redes por incidente con su vestido brillante
La Jesuu protagoniza incidente con su vestido en discoteca. (Foto: Canal RCN)

La creadora de contenido La Jesuu se convirtió en tema de conversación tras un pequeño incidente ocurrido en una discoteca durante el fin de semana.

¿Qué pasó con La Jesuu durante su salida a la discoteca?

La Jesuu estaba acompañada de otros creadores de contenido y, según las imágenes, se le veía en un sector exclusivo del lugar, donde bailaba.

Mientras disfrutaba de la música y bailaba, su vestido negro con brillos se movió de manera inesperada, dejando al descubierto una parte de su torso.

Fuera de este sector, varios fans grabaron el incidente, convirtiendo a La Jesuu en el centro de atención mientras cantaba a todo volumen la canción que sonaba de fondo y hacía corazones con sus manos.

El momento, captado por algunos asistentes y compartido en redes sociales, generó rápidamente comentarios de sus seguidores y fanáticos quienes quedaron impactados con el incidente.

El vestido negro, con detalles brillantes, se convirtió en protagonista de la noche, por lo descubierto y por supuesto tras el incidente que dejó ver más de la cuenta a los asistentes.

¿Cómo reaccionó La Jesuu tras el incidente con su vestido?

La Jesuu, conocida por su presencia en plataformas digitales y su estilo único, continuó disfrutando de la velada pese al pequeño accidente, que aparentemente no notó, ya que siguió bailando y en otro momento ajustó su vestido.

Aunque se desconoce el sitio exacto, se sabe que la caleña por estos días está disfrutando de los eventos programados de la Feria de Cali.

Como era de esperarse, el incidente, compartido por varios usuarios en plataformas digitales como TikTok, rápidamente generó una ola de comentarios.

Algunos defendieron a la caleña con comentarios que este indecente le puede pasar a cualquiera: ‘eso es malo, eso es un accidente’.

Otros reaccionaron con stickers de humor y comentarios haciendo referencia a comida: “yo lo vi, tú lo viste, todos lo vimos”.

No faltaron usuarios que criticaron a la creadora de contenido, quien estuvo en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, señalando que no es la primera vez que ocurre un incidente similar en público.

También hubo comentarios negativos hacia la influencer sobre su físico y otros relacionados con su olor, recordando una polémica de hace varios meses.

