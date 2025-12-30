Valeria Aguilar vivió un divertido susto familiar y lo compartió en redes

Valeria Aguilar, reconocida por su paso por MasterChef Celebrity 2025, volvió a conectar con sus seguidores esta vez lejos de la cocina, sino a través de sus historias de Instagram compartiendo un momento familiar que rápidamente sacó sonrisas entre quienes la siguen.

La publicación dejó ver una faceta espontánea y auténtica de Valeria, esa que suele aparecer cuando está lejos de los reflectores en pleno ambiente decembrino y donde el amor familiar también se manifiesta a través de la risa y las bromas.

Artículos relacionados La Jesuu La Jesuu protagonizó un incidente con su vestido que se volvió viral en redes, ¿qué le pasó?

¿Cómo fue el susto que tomó por sorpresa a Valeria Aguilar?

Uno de sus primos decidió jugarle una broma clásica, esconderse detrás de una pared en una de las habitaciones y dejar su celular grabando, esperando el momento exacto para sorprenderla.

Valeria, sin sospechar nada, ingresó tranquilamente al cuarto, cuando de repente su primo salió de su escondite gritando, provocando una reacción inmediata de susto.

La expresión de sorpresa fue total. Valeria dio un pequeño salto, completamente desprevenida ante la escena, para luego soltar una carcajada al darse cuenta de lo ocurrido. El momento fue una mezcla perfecta entre sorpresa genuina y humor espontáneo que se hizo viral en redes sociales.

Artículos relacionados Talento internacional El último mensaje Brigitte Bardot antes de fallecer llama la atención en redes, ¿qué dijo?

¿Qué mensaje acompañó Valeria Aguilar el video que compartió en sus historias?

Lejos de quedarse solo en el susto, Valeria decidió compartir el video con sus seguidores, acompañándolo de un mensaje cargado de ironía y cariño.

“Navidad, tiempo de calma y unión familiar: mi primo…”, escribió.

Dejando el final abierto para que el video hablara por sí solo, la frase, lejos de ser una queja, reflejó el tono divertido con el que asumió la situación.

Con ese mensaje, Valeria hizo una referencia sutil a cómo el afecto familiar muchas veces se construye desde las risas, los juegos y las bromas inesperadas.

Artículos relacionados Influencers Hija de Slow conmueve en TikTok al pedirle que regrese a ChocQuibTown

¿Qué revela este momento sobre la relación de Valeria Aguilar con su familia?

Más allá de la anécdota, el video dejó ver la cercanía y confianza que Valeria mantiene con su entorno familiar, la naturalidad con la que reaccionó, así como la decisión de compartir el momento sin filtros.

Durante el mes de diciembre, Valeria ha mostrado en varias ocasiones fragmentos de su vida familiar, resaltando la importancia de estos espacios de encuentro, y este susto, lejos de opacar el ambiente, se sumó como una anécdota más a los recuerdos que se construyen en esta época del año.