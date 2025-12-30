Hija de Slow conmueve en TikTok al pedirle que regrese a ChocQuibTown

La hija de Slow, exintegrante de ChocQuibTown, compartió un video corto donde le pide a su padre que regrese a la banda que marcó a toda una generación.

En cuestión de horas, el contenido se volvió viral y provocó una ola de comentarios pidiendo insistentemente el regreso del grupo.

¿Por qué el video de la hija de Slow generó tanta emoción?

ChocQuibTown no es solo una banda, es un símbolo cultural, canciones como De dónde vengo yo o Somos Pacífico lograron visibilizar sonidos, historias y realidades del Chocó y del Pacífico colombiano a nivel nacional e internacional.

El video muestra a Slow concentrado frente a su computador, trabajando en nueva música, mientras de fondo suena “Cuando te veo”, uno de los temas más recordados del grupo.

Por eso, ver a la hija de uno de sus integrantes pidiendo públicamente una reunión tocó una fibra sensible entre quienes crecieron con su música.

“Acá convenciendo a mi papá pa’ que regrese Choquibtown día #1” Expresó.

Los comentarios no se hicieron esperar, y miles de usuarios le pidieron que no se rindiera y que siguiera “insistiendo”, mientras otros expresaban que un eventual regreso sería uno de los momentos musicales más importantes de los últimos años.

En pocas horas, el video acumuló miles de reproducciones y se posicionó como uno de los más comentados entre los fans del grupo.

¿Qué pasó realmente con ChocQuibTown?

Aunque durante años hubo rumores y confusiones, lo cierto es que la agrupación se separó oficialmente entre finales de 2023 e inicios de 2024.

A pesar de que en 2022 aún se hablaba de continuidad, los caminos artísticos de sus integrantes comenzaron a dividirse, especialmente luego del fin de la relación personal entre Goyo y Tostao, hecho que ocurrió en 2021.

ChocQuibTown anunció su separación definitiva entre finales de 2023 y 2024. (Foto de AFP / Frazer Harrison – Foto de AFP / Dimitrios Kambouris)

Durante un tiempo, la banda continuó cumpliendo compromisos profesionales y presentándose en escenarios importantes, incluso después de la ruptura sentimental.

Sin embargo, puertas adentro, el equipo ya sabía que la dinámica había cambiado. La última presentación pública del grupo se realizó a comienzos de 2023, marcando el cierre definitivo de una etapa.

¿Existe alguna posibilidad real de un reencuentro en ChocQuibTown?

Hasta ahora, ninguno de los integrantes ha confirmado planes concretos de reunión y aunque se especuló que la disolución estuvo relacionada con polémicas personales y comentarios en redes sociales, lo cierto es que la separación respondió a una suma de factores emocionales, profesionales y logísticos.

La canción “Cuando te veo” acompañó el mensaje que conmovió a los fans. Foto AFP

Aun así, el video de la hija de Slow demostró que el cariño del público sigue intacto y más allá de las diferencias del pasado, los seguidores mantienen viva la ilusión de volver a ver a ChocQuibTown unido sobre un escenario.