Melissa Gate generó polémica al hablar del supuesto padre de su hija falsa

En estos primeros días de octubre, Melissa Gate ha dado mucho de qué hablar, pues sale de una polémica para estar con otra, sin embargo, ella defiende con convicción todo lo que hace y lo que dice, por eso, no le importa lo que digan de ella.

¿Cuáles son las últimas polémicas de Melissa Gate?

En el segundo fin de semana de octubre, Melissa Gate fue tendencia en redes sociales y portales de noticias luego de lanzar contundentes palabras que, según quienes escucharon sus palabras, se habría referido hacia Karina García, pues en un Live, la paisa mencionó nombres de los hijos de mujeres que se dedican a cierto trabajo y dijo “Valentino”.

Esto indignó a varios usuarios de redes sociales, quienes se sintieron ofendidos de que Gate la influencer haya dicho el nombre del hijo de Karina, sin embargo, en el mismo video, ella explicó que no se estaba refiriendo a alguien en especificó.

Melissa Gate dejó en shock al revelar que no sabe quién es el padre de su muñeca. (Foto: Canal RCN)

Por su lado, Karina García nunca salió a hablar del team, pero su fandom se fue en contra de Melissa.

Por otro lado, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, ha realizado varios Lives e historias en donde se le ha visto con una muñeca, pues, aunque en un principio se creyó que sería para un contenido, la creadora se tomó muy en serio el rol de cuidar del juguete.

¿Qué dijo Melissa Gate sobre el supuesto padre de su muñeca?

Al ver que Melissa Gate sale públicamente alimentando a su muñeca y así mismo vistiéndola, generó preocupación en internautas quienes creen que “eso no es normal”, de hecho, la misma Yina Calderón se pronunció sobre el tema y le dijo “inestable”, porque considera que una mujer de 35 años no debería estar haciendo eso.

Aunque Melissa Gate no ha hablado dando respuesta a las palabras de Calderón, ella sigue haciendo sus videos con la muñeca y, de hecho, en un Live dijo que “no sabía quién era el padre de su hija”, ya que se involucró con varios y descartó a los candidatos morenos, según ella, porque la muñeca tiene ojos claros y es blanca.

Melissa Gate causó revuelo al asegurar que desconoce al padre de su hija. (Foto: Canal RCN)

Tras mencionar esto, Melissa dijo que tenía cuatro candidatos, los cuales, uno de ellos podría ser el posible padre de “su hija”.

Por su lado, los seguidores de Melissa se ríen de que la influencer actúe así, mientras que otros consideran que “ella es su propia enemiga”.