Melissa Gate reveló sobornos a su equipo y responsabilizaría a los fans de Yina Calderón

Melissa Gate reveló que su equipo ha recibido sobornos a cambio de información sobre ella y responsabilizó a cierto grupo de fans.

Melissa Gate revela que están intentando comprar a su equipo
Melissa Gate habló de sobornos a su equipo y mencionó a los fans de Yina Calderón. (Foto: Canal RCN)

En La casa de los famosos Colombia 2025 nacieron amistades, relaciones, rivalidades y así mismo, enemistades que al parecer salieron del relaity y se mantienen en la vida real, pues ese es el caso de Melissa Gate y Yina Calderón, quienes otra vez protagonizan una diferencia.

¿Qué está pasando entre Yina Calderón y Melissa Gate?

Aunque se pensó que Melissa Gate y Yina Calderón ya estarían en mejores términos tras la final de La casa de los famosos Colombia, eso no fue así, pues su relación otra vez se tornó de rivalidad y cada una por su lado se ha despachado en contra de la otra.

Por su lado, Yina Calderón inició toda una polémica, afirmando que Melissa y Emiro ya no eran amigos, por eso, tanto Navarro como Gate salieron a declarar públicamente para desmentir a la empresaria y aprovecharon para despacharse en su contra, llamándola “chismosa”.

En cuanto a Calderón, recientemente ha salido a hablar mal de Melissa y decir que “es envidiosa” porque a Karina García sí la llaman para trabajar, pero a ella no y, además, criticó que esté criando a una muñeca y precisamente por eso se atrevió a decir que la paisa “es una mujer inestable”.

Melissa Gate encendió las redes con indirecta a Yina Calderón
Melissa Gate habló de sobornos a su equipo y mencionó a los fans de Yina. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo Melissa Gate sobre los sobornos que le hacen a su equipo?

A través de un Live, Melissa Gate les contó a sus seguidores que están intentando comprar a su equipo de trabajo y a sus amigos, ofreciéndoles plata a cambio de información sobre ella y alcanzó a insinuar que “son los fans de la "cul1curt1d4", o sea, se podría estar refiriendo a los seguidores de Yina Calderón.

Aunque no explicó sus razones por las que asume que son los seguidores de Yina, sí se refirió en esos términos hacía Calderón, presuntamente, pues recordemos que en La casa de los famosos Colombia Gate la llamaba así.

Para finalizar el tema, Melissa explicó que confía plenamente en las personas con las que está rodeada en este momento, ya que ella misma los “provee”.

Melissa Gate denunció sobornos y lanzó indirecta a Yina Calderón
Melissa Gate asegura que están intentando comprar a su equipo. (Foto: Canal RCN)

¿Qué más dijo Melissa Gate en su Live?

Por otro, Melissa confesó que está en Bogotá porque está trabajando en algunos proyectos, pero por temas de confidencialidad no puede revelar ningún tipo de información, pero les aseguró a sus seguidores que pronto sabrán en qué ha estado trabajando.

