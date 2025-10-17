Murió Gustavo Angarita, actor de Chepe Fortuna a los 83 años: ¿De que falleció?

Este jueves 7 de octubre se dio a conocer una triste noticia para el cine, teatro y la televisión colombiana: el fallecimiento del actor Gustavo Angarita, recordado por sus múltiples papeles, entre ellos en la telenovela Chepe Fortuna.

¿De qué murió Gustavo Angarita, el recordado actor?

Angarita tenía 83 años, según se conocía del actor había estado enfrentando un cáncer desde hace un tiempo, pero se desconoce de que tipo.

Por lo pronto se conoce que el actor había perdido un poco la memoria y tenía complicaciones relacionadas con la pérdida de nutrientes esenciales como calcio y magnesio, afectando su corazón.

A pesar de este diagnóstico, en abril de 2025 había estado hospitalizado por complicaciones diferentes al cáncer donde permaneció bajo supervisión del equipo médico por un tiempo.

En ese momento Gustavo Angarita JR., compartió varias historias en su cuenta de Instagram en el hospital mientras acompañaba a su padre hospitalizado

"Después de los aplausos viene el silencio, pero el rugir de este gran público culto, desvanecido en el tiempo, nunca se podrá olvidar”.

¿Cuál era la trayectoria del famoso actor Gustavo Angarita?

Gustavo Angarita tenía una extensa trayectoria de más de 50 años comenzó su carrera desde muy joven en el teatro, en 1960 debutó en la televisión, en producciones como Sublime decisión y El círculo.

En 1985 destacó por icónico papel en una telenovela ‘Tuyo es mi corazón’, seguida por Vanessa en 1987. Luego de esto participó en numerosas producciones de la televisión y cine como ‘La casa de las dos palmas en 1990” “La estrategia del Caracol” entre otras.

Sin duda, una de las producciones más recordadas fue en Chepe Fortuna del Canal RCN, emitida en 2010, donde interpretó al doctor Arcadio Rivero.

Además, se llevó dos premios India Catalina y dos reconocimientos en los Premios Tv y Novelas por su gran trayectoria y aportes a la televisión colombiana durante más de cinco décadas.

Por lo pronto, varios actores, productores y cineastas han expresado su sentir en redes sociales, enviando mensajes de aliento a su familia y emotivas despedidas para este grande de la televisión colombiana.