Hace poco Yeferson Cossio y su novia Carolina Gómez celebraron su aniversario y mostraron los detalles que se obsequiaron, el regalo de la influencer llamó la atención de sus seguidores que rápidamente volvieron viral en redes sociales.

¿Cuál fue el regalo de Carolina Gómez para Yeferson Cossio en el aniversario?

En medio de una celebración decorada con flores y un ambiente romántico, el creador de contenido le obsequió un perrito a la modelo paisa, quien se mostró muy emocionada con el detalle.

Por su parte, ella le entregó a su prometido un regalo millonario que rápidamente generó una ola de comentarios, no solo por su alto costo, sino porque era muy parecido al que Cossio había recibido en su anterior relación con Jenn Muriel.

Y es que todo fue transmitido en vivo por el canal de Kick de Yeferson Cossio, los espectadores pudieron apreciar la cena, lo que pidieron, respondieron preguntas a los fans sobre su relación.

Más tarde, cuando los creadores de contenido se entregaron los regalos, Carolina le obsequió un reloj Rolex forrado en diamantes que tiene aproximadamente un costo de 500 millones, además conmovió a todos con sus palabras:

“Tú siempre has hecho cosas increíbles por mí, siempre buscas la manera de hacerme sentir como una reina.”

¿Por qué el regalo de Carolina a Cossio desató comparaciones con el que le dio Jenn Muriel?

Los usuarios rápidamente empezaron a compartir en redes sociales el lujoso regalo que, en su momento, Jenn Muriel le dio a Yeferson Cossio, el cual, al igual que el nuevo reloj, está rodeado de diamantes.

En el video se escucha a Jenn Muriel decirle a Cossio: “Está lleno de diamantes, brilla espectacular. Tú sabes que yo no iba a escoger así el primero, pues no me interesa, así que esto es tuyo”, mientras le da un beso en la mejilla.

Mientras Cossio le dice: “Ya no estoy bravo. Gracias por darme un regalo con mi plata”, entre risas, ambos se abrazan.

Por supuesto, esto encendió las redes y generó una polémica, entre los comentarios se podían leer algunos como: “La diferencia es que Jen se lo compró con el mismo dinero de él y Caro con el esfuerzo y dinero de ella”, “Bueno, ¿y ese no es el mismo reloj que le dio Carol a Yeferson?”, “Y que supuestamente nunca le habían hecho un regalo así”.