Karina García sorprende con su cambio físico antes del Stream Fighters: “Es totalmente extremo”

Karina García habló de cómo el boxeo la ayudó a cambiar su cuerpo y su forma de pensar antes del Stream Fighters.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Karina García revela cómo se preparó para enfrentar a Karely Ruiz en el Stream Fighters. (Foto: Canal RCN)

En entrevista con Buen día, Colombia, Karina García reveló cómo se preparó para el Stream Fighters, evento en el que enfrentará a la mexicana Karely Ruiz.

¿Cómo se entrenó Karina García para el Stream Fighters?

En el programa matutino, la modelo paisa contó que duró tres meses entrenando con mucha disciplina y esfuerzo y, aunque siempre le ha gustado hacer ejercicio, reveló que este deporte es totalmente nuevo para ella.

“Es totalmente extremo el boxeo, es muy exigente”, dijo en la entrevista para Buen día, Colombia.

Este reto comenzó cuando su amigo, el streamer Westcol, le hizo la propuesta y, aunque al principio no lo tomó tan en serio porque no estaba tan segura de asumir un reto así, luego no tuvo más opción que aceptar y firmar el contrato.

“Al inicio no estaba segura, dije yo no quiero, pero la cosa fue en serio no tuve más opción”.

Por tal razón, comenzó con los entrenamientos que fueron para la paisa demasiado duros, por la disciplina que hay que tener con este deporte, además de los cambios físicos.

“De a poco le cogí amor; siempre me subestiman, pero después se quedan callados”, refiriéndose a que es la primera vez que se enfrenta, pero puede darlo todo en el ring.

Karina García revela cómo se preparó para enfrentar a Karely Ruiz en el Stream Fighters. (Foto: Canal RCN)

Y sí, son muchos los cambios físicos que ha tenido que hacer para adaptarse, pero el boxeo ha sacado esa parte fuerte de ella que, como ella misma menciona, es muy sensible, como todos lo vieron en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

“Estoy feliz por mi cambio físico, pero se me acabaron las piernas y bajé mucho de peso, casi 6 kilos, pero mi figura está tonificada”, contó.

¿Qué dijo el entrenador de Karina García por su desempeño?

En cuanto al desempeño, Daniel Holguín, el entrenador personal de Karina García, contó que al principio le costó mucho, pero ahora solo tiene admiración por ella.

“Después de la pele@ no va a ser la misma Karina García”, dijo el entrenador.

Aseguró que la modelo paisa, mental y físicamente, ya subió de nivel a pesar de que entrenó muy poco tiempo.

“Al principio no quería hacer nada y ha llorado mucho; ahora es una deportista de alto rendimiento”, dijo su entrenador orgulloso.

Karina García revela cómo se preparó para enfrentar a Karely Ruiz en el Stream Fighters. (Foto: Canal RCN)

 

