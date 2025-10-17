Él es Gustavo Angarita Jr., el hijo del actor Gustavo Angarita que también triunfa en la televisión

En la mañana del 17 de octubre se confirmó el fallecimiento del actor Gustavo Angarita a sus 83 años tras más de 50 años en la televisión.

¿Quién es el hijo del fallecido actor Gustavo Angarita?

Tras el fallecimiento del experimentado actor, la vida personal del actor ha despertado curiosidad entre sus seguidores y televidentes. Una de las dudas más frecuentes es sobre quién es la familia del actor

Gustavo Angarita Jr. tuvo un sólido hogar junto a su esposa Margarita de Castro con quien tuvo un solo hijo a quien llamaron de la misma manera del actor, Gustavo Angarita Jr.

Gustavo Angarita tuvo una trayectoria que marcó generaciones en la televisión, el cine y el teatro. Pero su legado no terminó con él, pues su hijo también decidió seguir el mismo camino artístico.

Gustavo Angarita Jr. es conocido en la televisión colombiana por su participación en exitosas producciones como Me llaman Lolita, La costeña y el cachaco, Todos quieren con Marilyn, Hasta que la plata nos separe, La Pola, La ley del corazón, entre otras.

¿Quién era la esposa de Gustavo Angarita y de qué murió?

Gustavo Angarita estuvo casado con Margarita de Castro, una mujer a quien conoció mientras estudiaba Filosofía, al parecer, ella trabajaba en la biblioteca de dicho centro educativo.

El actor decidió formalizar su relación con Margarita en 1964, tras su matrimonio, la pareja empezó a buscar su primer bebé, y aunque quedaron en embarazo de una niña, esta falleció antes de nacer, un duro momento que marcó su relación.

Sin embargo, años después, en 1972 la pareja le dio la bienvenida a su único hijo, Gustavo Angarita Jr., quien se convirtió en su adoración y motor, a quien consideraron como un milagro de la vida.

Margarita falleció el 15 de enero de 2013 luego de una larga batalla contra un cáncer y una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), las cuales fueron deteriorando su salud hasta su muerte.

Gustavo Angarita Jr. fue un milagro para sus padres. (Foto Canal RCN)

¿Qué reveló el hijo de Gustavo Angarita sobre su fallecimiento?

Gustavo Angarita Jr. se pronunció en diferentes medios radiales tras el fallecimiento de su padre revelando cómo habían sido sus últimos días.

El hijo del actor confesó que su padre luchó durante muchos años contra un cáncer que le hizo metástasis y que poco a poco fue deteriorando su estado de salud y hasta afectándole su movilidad.

Junior contó que su papá falleció en total tranquilidad rodeado de sus seres queridos tras varios años luchando por su vida.