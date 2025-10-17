Melissa Gate divide opiniones al dar una "orden" en redes sociales, ¿de qué se trata?

La influenciadora Melissa Gate está buscando mejorar en aspectos de su vida y por eso es que tomó una determinante decisión.

Por estos días, Melissa Gate ha causado reacciones por diversas declaraciones que ha hecho. Entonces, entre lo más nuevo, dijo que iba a dejar de hacer transmisiones en vivo en TikTok.

Artículos relacionados Influencers Viralizan transmisión en vivo de Baby Demoni antes de morir: la influencer recibía fuertes mensajes

¿Qué pidió y a la vez aconsejó Melissa Gate a sus seguidores?

La finalista de La casa de los famosos Colombia 2025 manifestó que va a dejar de reaccionar, comentar, entre otras interacciones digitales.

"Vamos a dejar de reaccionar, de comentar y de seguir, ¿bueno?, para que se sienta. Si ustedes no comentan, si ustedes no reaccionan, si ustedes se quedan callados, no dan foco", expresó Melissa Gate.

Melissa Gate tomó decisiones en redes sociales | Foto del Canal RCN.

Según la influencer paisa, en este momento no está para ponerse a discutir, ya que se encuentra en otra perspectiva de vida. De hecho, auguró su éxito.

"Ustedes van a ser testigos del éxito que se viene para mí. Lo que pasa es que calladitos y en silencio las cosas se dan mejor", agregó.

Artículos relacionados Mateo Varela Norma Nivia estalló contra Mateo Varela tras presunta infidelidad suya: así reaccionó la actriz

Entonces, la modelo complementó que es necesario dejar de hablar sobre los demás para no darles protagonismo. Sin embargo, pidió que únicamente reaccionen y comenten a sus videos, al igual que la sigan en sus distintas plataformas.

¿Qué reacciones generó Melissa Gate?

Es preciso recordar que Melissa Gate ha estado en distintas discusiones en redes sociales, una de ellas con Yina Calderón debido a que volvió la rivalidad que ambas tenían al principio de La casa de los famosos Colombia 2025.

La decisión de dejar de reaccionar, comentar y seguir que se espera que va a aplicar la también modelo, dio pie para que los internautas o usuarios digitales comentaran sus puntos de vista y dividiera las opiniones.

Melissa Gate causó distintas reacciones | Foto del Canal RCN.

En ese orden de ideas, se interpretan distintas posturas, varias de ellas son: "Dice esto porque ya no hay fandom", "Esto aplicarlo con la familia, en el trabajo, en el amor y en la vida", "Como diga la reina, tus deseos son órdenes", "Exactamente por eso te deje de seguir, tienes toda la razón", se lee en Instagram.