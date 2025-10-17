Yina Calderón en el ojo del huracán: se retiraría del duelo contra Andrea Valdiri, ¿excusa o verdad?

Tan solo queda un día para que se presente el enfrentamiento de boxeo acordado entre la empresaria de fajas Yina Calderón y la bailarina Andrea Valdiri.

Sin embargo, la polémica exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 avivó la posibilidad de que se retire del enfrentamiento, lo que causó furor en las redes sociales.

Artículos relacionados Influencers Viralizan transmisión en vivo de Baby Demoni antes de morir: la influencer recibía fuertes mensajes

¿Por qué Yina Calderón se retiraría del enfrentamiento contra Andrea Valdiri?

Sí, no queda casi nada para el evento Stream Fighters y Yina no descarta una probable salida.

Andrea Valdiri mostró la exigente técnica con la que quiere derrotar a Yina | Foto del Canal RCN.

En su nuevo programa de conversación, la influenciadora aseguró que si Andrea Valdiri no tiene el mismo peso que ella, no va a subirse al ring de boxeo.

Las palabras de Yina fueron calificadas por algunos como una "excusa", pero ella argumentó que ya le "regaló" estatura y no va a hacer lo mismo con el peso.

"Tiene que llegar al peso acordado. Yo subí a 62, obviamente es más fácil subir. Ella (Valdiri) estaba como en 72... Entonces, tenía que bajar a 62. Si yo mañana en el pesaje me doy cuenta que estoy en 62 y ella en 70 o no bajó, pues no le voy a regalar peso, porque ya le estoy regalando estatura, me retiro porque tiene que cumplir con el peso acordado", sentenció Yina Calderón.

Artículos relacionados Mateo Varela Norma Nivia estalló contra Mateo Varela tras presunta infidelidad suya: así reaccionó la actriz

En el mismo espacio intervino Leonela Calderón, la hermana de Yina, quien dijo que es poco probable que Andrea Valdiri no cumpla con el peso acordado para el enfrentamiento.

De hecho, trajo a colación palabras de la bailarina barranquillera quien, en su momento, expresó que después del evento de boxeo va a comer todo lo que no ha podido.

¿Yina Calderón quiere o no boxear contra Andrea Valdiri?

Hay una cosa clara: se puede presentar cualquier escenario hasta el último momento, entre ellos que Yina Calderón se retire del enfrentamiento que es llamado como el "estelar" de todo Stream Fighters 4.

Yina Calderón no deja de ser controversial | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados Influencers Reconocido influencer publicó video con Baby Demoni tres días antes de que muriera: se veía feliz

Pese a lo dicho, Yina Calderón señaló que ella sí quiere participar.