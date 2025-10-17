Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón en el ojo del huracán: se retiraría del duelo contra Andrea Valdiri, ¿excusa o verdad?

A tan solo un día, Yina Calderón avivó la posibilidad de no enfrentarse contra Andrea Valdiri en el ring de boxeo. "Me retiro", dijo.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yina Calderón
Yina Calderón en el ojo del huracán: se retiraría del duelo contra Andrea Valdiri | Foto del Canal RCN.

Tan solo queda un día para que se presente el enfrentamiento de boxeo acordado entre la empresaria de fajas Yina Calderón y la bailarina Andrea Valdiri.

Sin embargo, la polémica exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 avivó la posibilidad de que se retire del enfrentamiento, lo que causó furor en las redes sociales.

¿Por qué Yina Calderón se retiraría del enfrentamiento contra Andrea Valdiri?

Sí, no queda casi nada para el evento Stream Fighters y Yina no descarta una probable salida.

Andrea Valdiri, Yina Calderón
Andrea Valdiri mostró la exigente técnica con la que quiere derrotar a Yina | Foto del Canal RCN.

En su nuevo programa de conversación, la influenciadora aseguró que si Andrea Valdiri no tiene el mismo peso que ella, no va a subirse al ring de boxeo.

Las palabras de Yina fueron calificadas por algunos como una "excusa", pero ella argumentó que ya le "regaló" estatura y no va a hacer lo mismo con el peso.

"Tiene que llegar al peso acordado. Yo subí a 62, obviamente es más fácil subir. Ella (Valdiri) estaba como en 72... Entonces, tenía que bajar a 62. Si yo mañana en el pesaje me doy cuenta que estoy en 62 y ella en 70 o no bajó, pues no le voy a regalar peso, porque ya le estoy regalando estatura, me retiro porque tiene que cumplir con el peso acordado", sentenció Yina Calderón.

 

En el mismo espacio intervino Leonela Calderón, la hermana de Yina, quien dijo que es poco probable que Andrea Valdiri no cumpla con el peso acordado para el enfrentamiento.

De hecho, trajo a colación palabras de la bailarina barranquillera quien, en su momento, expresó que después del evento de boxeo va a comer todo lo que no ha podido.

¿Yina Calderón quiere o no boxear contra Andrea Valdiri?

Hay una cosa clara: se puede presentar cualquier escenario hasta el último momento, entre ellos que Yina Calderón se retire del enfrentamiento que es llamado como el "estelar" de todo Stream Fighters 4.

Yina Calderón
Yina Calderón no deja de ser controversial | Foto del Canal RCN.

Pese a lo dicho, Yina Calderón señaló que ella sí quiere participar.

"Lo que yo más quiero es p3lear, se los juro; estoy que me p3leo, estoy que recibo golp3s... Y me gusta mucho que sea la Valdiri, porque me parece que hemos generado", agregó.

