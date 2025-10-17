Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Amigo de Baby Demoni reveló cómo será el funeral y pidió respeto durante el último adiós

Amigo de Baby Demoni reveló detalles de cómo se realizarán las exequias e hizo peticiones para mantener el respeto en el adiós.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Baby Demoni detalles de las honras fúnebres
Amigo de Baby Demoni reveló detalles de su despedida. (Foto: Freepik)

El pasado miércoles se conoció la triste noticia del fallecimiento de la creadora de contenido Alejandra Esquín, conocida en redes sociales como Baby Demoni, quien murió en extrañas circunstancias.

¿Qué dijo el amigo de Baby Demoni sobre las exequias de la joven?

Robin Alexis Parra, uno de los mejores amigos de Baby Demoni y reconocido en redes como “La Fresa más Nea”, compartió en sus plataformas algunos requerimientos para quienes desean acompañar a los familiares y amigos en las honras fúnebres.

El creador de contenido, quien cuenta con cientos de seguidores, aseguró que, tras comunicarse con la familia de la joven, la ceremonia de funeral se realizará en dos momentos: el primero, de carácter privado, destinado a su círculo más cercano; y el segundo, de carácter público, para que sus seguidores puedan acompañarla y despedirse de ella.

Asimismo, pidió respeto por el momento de duelo y solicitó a los asistentes que durante las exequias no tomen fotos, videos, ni realicen comentarios inoportunos.

“Respete el momento, el espacio. Si usted va a estar ahí, es porque va a demostrar su solidaridad, su amor por Baby Demoni”, expresó el creador de contenido conocido como La Fresa más Nea.

Por el momento, no se han revelado más detalles sobre la hora, fecha o lugar en el que se realizará el último adiós.

¿De qué murió la joven conocida como Baby Demoni?

Hasta ahora no se ha confirmado oficialmente la causa de la muerte, y las autoridades competentes continúan investigando el caso.

Según declaraciones de la pareja sentimental de la joven bogotana, Baby Demoni se habría quitado la vida, versión por la que algunos usuarios en redes han señalado al novio.

Recientemente, el creador de contenido Samor, quien mantenía una relación con Baby Demoni, rompió el silencio para aclarar lo sucedido y aseguró que, por el contrario, él fue la persona que la auxilió en medio de la emergencia.

Quién, además, afirmó tener pruebas de todo lo que pasó este día y expresó en la red social: “El que nada debe, nada teme” dijo en un revelador video en su cuenta personal de Tiktok.

