Yeferson Cossio y Carolina celebran su tercer aniversario con una noticia: “Tenemos un nuevo hijo”

El creador de contenido Yeferson Cossio y su novia Carolina Gómez celebraron su tercer aniversario de relación con una sorpresa que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Yeferson Cossio le regala un perro de aniversario a su novia. (Foto Canal RCN)

La pareja compartió un emotivo video en el que presentaron al nuevo integrante de la familia.

¿Cómo fue la sorpresa que preparó Yeferson Cossio para Carolina Gómez?

En el video, publicado en sus historias y perfiles oficiales, se les puede ver a ambos en una habitación decorada especialmente para la ocasión.

El espacio está adornado con globos, pétalos de rosa y arreglos florales que reflejan el ambiente romántico de la celebración.

Sobre la cama, se destaca un pequeño perro blanco con un moño y un globo, preparado como un regalo.

Carolina Gómez, al entrar en la habitación, se muestra visiblemente emocionada. Su reacción al ver el cachorro es espontánea y conmovedora.

Carolina alza al perro y lo abraza con ternura, casi al borde de las lágrimas. La escena ha generado cientos de reacciones por parte de sus seguidores, quienes celebran el gesto y la conexión de ambos con los animales.

“Estoy muy feliz. Tenemos un nuevo hijo”, escribió Carolina Gómez en su publicación.

Este nuevo integrante de la familia, presentado en un contexto lleno de amor, marca un nuevo capítulo en la historia de la pareja, que continúa demostrándose cariño con gestos que llegan al corazón.

¿Por qué Yeferson Cossio y Carolina Gómez decidieron incluir un perro en su celebración?

Yeferson Cossio ha demostrado en múltiples ocasiones su amor por los animales, especialmente por los perros, que han sido protagonistas de muchas de sus publicaciones.

Para Carolina Gómez, el gesto fue profundamente significativo, ya que ambos comparten el compromiso de cuidar y proteger a los animales y tratarlos como parte esencial de su familia.

Muchos internautas resaltaron el valor de incluir a los animales como parte de las celebraciones importantes.

¿Cómo se llama el nuevo perro de Yeferson Cossio y Carolina Gómez?

Hasta el momento, Yeferson Cossio y Carolina Gómez no han revelado públicamente el nombre del cachorro. Aunque en el video muestra claramente la emoción de Carolina al recibirlo, la pareja ha preferido mantener en reserva algunos detalles, posiblemente para compartirlos más adelante con sus seguidores.