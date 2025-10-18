Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así reaccionó Karina García tras perder el combate en Stream Fighters 4: ¡Sin oxígeno!

El enfrentamiento entre Karina García y Karely Ruiz fue uno de los más intensos de Stream Fighters 4, dejando a la colombiana exhausta.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Karina García fue asistida con oxígeno tras su enfrentamiento con Karely Ruiz en Stream Fighters 4.
Karina García fue asistida con oxígeno tras su enfrentamiento con Karely Ruiz en Stream Fighters 4.

La noche del Stream Fighters 4 en el Coliseo MedPlus de Bogotá fue un espectáculo que superó las expectativas, pues miles de asistentes y millones de espectadores en línea presenciaron una jornada marcada por la adrenalina, la tensión y los momentos emotivos.

Entre las peleas más esperadas estuvo la de Karina García y Karely Ruiz, dos figuras del entretenimiento digital que convirtieron el ring en un verdadero campo de resistencia y determinación.

¿Cómo se vivió el enfrentamiento entre Karina y Karely Ruiz en Stream Fighters 4?

La entrada de Karina García aumentó la euforia del público, acompañada por Yailín “La Más Viral”, y al otro lado del cuadrilátero, Karely Ruiz se mostraba concentrada, lista para demostrar su preparación técnica y su capacidad para enfrentar a su rival.

Karina apostó por la potencia y la presión constante, mientras que Karely destacó por su precisión y agilidad, los dos primeros rounds fueron parejos, pero el desgaste físico comenzó a pasar factura en el tercero.

¿Qué ocurrió durante los momentos finales del combate entre Karina García y Karely Ruíz?

En el último round, la mexicana tomó la ventaja, y con movimientos rápidos y dominio del espacio, Karely logró acorralar a Karina, que ya estaba agotada e intentaba resistir el impacto.

Las imágenes de Karina exhausta, pero de pie, se volvieron virales en redes tras Stream Fighters 4.
Las imágenes de Karina exhausta, pero de pie, se volvieron virales en redes tras Stream Fighters 4.

Las cámaras captaron a Karina recibiendo atención médica en su esquina, pues respirando con dificultad fue asistida con oxígeno debido al esfuerzo físico extremo, y pese al cansancio y la derrota, se levantó minutos después para abrazar a Karely para felicitarla.

¿Cómo respondió el público ante la reacción de Karina García?

El público aplaudió mientras Karina abandonaba el ring con la cabeza en alto, y aunque no ofreció declaraciones, su expresión reflejaba orgullo y gratitud, muchos asistentes reconocieron que, a pesar de no haberse llevado la victoria, fue una de las presentaciones más intensas y valientes de la noche.

La pelea entre Karina y Karely fue una de las más esperadas de la noche en el Coliseo MedPlus de Bogotá.
La pelea entre Karina y Karely fue una de las más esperadas de la noche en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

En redes sociales, cientos de mensajes destacaron su disciplina, su preparación y su entrega total al evento, las imágenes de Karina con el rostro agotado, pero firme, se viralizaron como uno de los momentos más importantes de Stream Fighters 4.

