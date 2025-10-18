Así reaccionó Karina García tras perder el combate en Stream Fighters 4: ¡Sin oxígeno!
El enfrentamiento entre Karina García y Karely Ruiz fue uno de los más intensos de Stream Fighters 4, dejando a la colombiana exhausta.
La noche del Stream Fighters 4 en el Coliseo MedPlus de Bogotá fue un espectáculo que superó las expectativas, pues miles de asistentes y millones de espectadores en línea presenciaron una jornada marcada por la adrenalina, la tensión y los momentos emotivos.
Entre las peleas más esperadas estuvo la de Karina García y Karely Ruiz, dos figuras del entretenimiento digital que convirtieron el ring en un verdadero campo de resistencia y determinación.
¿Cómo se vivió el enfrentamiento entre Karina y Karely Ruiz en Stream Fighters 4?
La entrada de Karina García aumentó la euforia del público, acompañada por Yailín “La Más Viral”, y al otro lado del cuadrilátero, Karely Ruiz se mostraba concentrada, lista para demostrar su preparación técnica y su capacidad para enfrentar a su rival.
Karina apostó por la potencia y la presión constante, mientras que Karely destacó por su precisión y agilidad, los dos primeros rounds fueron parejos, pero el desgaste físico comenzó a pasar factura en el tercero.
¿Qué ocurrió durante los momentos finales del combate entre Karina García y Karely Ruíz?
En el último round, la mexicana tomó la ventaja, y con movimientos rápidos y dominio del espacio, Karely logró acorralar a Karina, que ya estaba agotada e intentaba resistir el impacto.
Las cámaras captaron a Karina recibiendo atención médica en su esquina, pues respirando con dificultad fue asistida con oxígeno debido al esfuerzo físico extremo, y pese al cansancio y la derrota, se levantó minutos después para abrazar a Karely para felicitarla.
¿Cómo respondió el público ante la reacción de Karina García?
El público aplaudió mientras Karina abandonaba el ring con la cabeza en alto, y aunque no ofreció declaraciones, su expresión reflejaba orgullo y gratitud, muchos asistentes reconocieron que, a pesar de no haberse llevado la victoria, fue una de las presentaciones más intensas y valientes de la noche.
En redes sociales, cientos de mensajes destacaron su disciplina, su preparación y su entrega total al evento, las imágenes de Karina con el rostro agotado, pero firme, se viralizaron como uno de los momentos más importantes de Stream Fighters 4.