Famoso actor genera polémica al describir a Jennifer Lopez como “OK”

Durante la rueda de prensa de su nueva serie, un reconocido actor puertorriqueño sorprendió a la audiencia al calificar de “OK” a su excompañera de set, la cantante y actriz Jennifer Lopez.

El comentario, aunque corto, generó diversas reacciones tanto en la sala como en redes sociales.

¿Quién fue el reconocido actor que calificó a Jennifer Lopez de “ok”?

El protagonista de este momento fue el actor puertorriqueño de 69 años, Luis Guzmán, quien se encontraba en plena promoción de su más reciente proyecto televisivo, la exitosa serie Merlina.

Rodeado de varios de sus compañeros de elenco, Guzmán participaba en una dinámica donde debía describir con una sola palabra a diferentes celebridades con las que había trabajado a lo largo de su carrera.

La encargada del juego fue su compañera de reparto, Emma Myers, quien comenzó a mencionar nombres de figuras reconocidas en Hollywood. Al escuchar Adam Sandler, Guzmán no dudó en responder con “increíble”.

Luego, al llegar el turno de Catherine Zeta-Jones, el actor la calificó de “bellísima”. Sin embargo, la sorpresa vino cuando Myers mencionó a Jennifer Lopez y Guzmán, sin titubear demasiado, simplemente dijo: “OK”.

Luis Guzmán calificó de "OK" a Jennifer Lopez en reciente entrevista. (Foto Unique Nicole / AFP) (Foto Randy Shropshire / AFP)

La reacción fue inmediata. Los presentes estallaron en risas nerviosas, mientras que la producción decidió continuar con el juego para evitar mayor incomodidad.

Más adelante, Guzmán describió a Jenna Ortega con la palabra “protégé”, término que hace referencia a una persona joven que recibe guía o enseñanza de alguien más experimentado, en este caso, como si él se considerara su mentor dentro de la industria.

¿En qué producción trabajó Luis Guzmán junto a Jennifer Lopez?

Aunque el comentario de Guzmán sorprendió a muchos, la relación profesional entre ambos actores no es nueva. Luis Guzmán y Jennifer Lopez compartieron créditos en la película Out of Sight (Un romance peligroso), estrenada en 1998 y protagonizada también por George Clooney.

En esa producción, Jennifer dio vida a la mariscal Karen Sisco, un papel que le permitió consolidar su faceta actoral en Hollywood, mientras que Guzmán interpretó al personaje de Chino, un rol secundario pero significativo dentro de la trama.

La cinta fue muy comentada en su momento, pues mezclaba acción, romance y suspenso, y para muchos significó uno de los primeros pasos grandes de JLo en la industria cinematográfica internacional.

¿Cómo reaccionaron las redes ante el comentario de Luis Guzmán?

Las redes sociales no tardaron en pronunciarse. Los usuarios rápidamente convirtieron el tema en conversación, dividiéndose en posturas opuestas.

Por un lado, algunos internautas apoyaron la sinceridad de Guzmán y aseguraron que su comentario confirmaba los rumores que circulan desde hace años sobre las supuestas malas actitudes de JLo con sus colegas y miembros del equipo técnico. Para ellos, el simple “OK” era una manera diplomática de expresar que la experiencia de trabajar con la artista no había sido la mejor.

El comentario de Luis Guzmán generó controversias en redes sociales. (Foto Roy Rochlin / AFP) (Foto Leon Bennett / AFP)

Por otro lado, no faltaron quienes criticaron duramente al actor puertorriqueño, señalando que su respuesta había sido poco “profesional” y que, en un espacio público de promoción, lo más correcto hubiera sido destacar cualidades positivas de la artista.

Sin embargo, otros defendieron que, dentro de todo, Guzmán fue respetuoso, ya que pudo haber elegido palabras más duras y, en cambio, optó por una calificación neutral que no necesariamente deja a Lopez en mala posición.

Lo cierto es que este breve pero contundente comentario volvió a poner sobre la mesa las discusiones alrededor de la imagen pública de Jennifer Lopez, quien constantemente se encuentra en el centro de rumores y polémicas sobre su carácter dentro de los sets de grabación.