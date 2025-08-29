La Toxi Costeña explota tras mensajes negativos a sus hijos: "me duele en el alma"

Cindy Ávila, mejor conocida como La Toxi Costeña, causó revuelo en redes sociales tras pronunciarse sobre los frecuentes at4qu3s que recibe no solo en su contra, sino también hacia sus hijos.

¿Qué dijo La Toxi Costeña sobre el Team ‘Karinfulla’?

Y es que, recientemente empezó a circular un video en las plataformas digitales, en el que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia aseguró que está recibiendo mensajes cargados de 0di0 por parte de los internautas.

“Qué Dios reprenda y Dios saque todas esas m4ldiciones que me tiran, gente mala, la oposición horrible que me escribe cosas que ustedes no se imaginan”, fueron las palabras de la cantante.

Allí, afirmó sin titubeos que personas inescrupulosas envían mensajes negativos a sus “bebés” refiriéndose a sus dos hijos, situación que rechazó de manera contundente.

Esto dijo la Toxi Costeña tras comentarios en contra de sus hijos.

¿Quién estaría detrás de los at4qu3s que recibe la Toxi Costeña y sus hijos?

De acuerdo con lo mencionar por la intérprete de ‘Macta Llega’, en realidad no le importa lo malo que la gente tenga que decir de ella, sin embargo, sí fue enfática al decir que no soporta que pasen esa línea e involucren a sus dos hijos.

“Lo que me digan a mí, no me ofende nada, de verdad se los juro que yo estoy acostumbrada a aguantar muchísimas cosas, pero sí me duele en el alma, o sea a mí me rompe”, señaló.

Aunque la finalista de la segunda temporada del reality de convivencia del Canal RCN no dio nombres, los internautas habrían interpretado sus palabras como una clara señal de que estaría hablando del ‘Team Karifulla’, ya que habló de “oposición”, pues muchos creen que serían los seguidores de Karina García y Andrés Altafulla, quienes estarían detrás de los mensajes.

La Toxi Costeña respondió tras mensajes a sus hijos. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo La Toxi Costeña sobre los mensajes negativos que reciben sus hijos?

Según el testimonio de La Toxi, antes de ingresar a La casa más famosa del país, nadie tenía conocimiento de sus hijos, porque justamente hacía todo lo posible por cuidarlos del ojo público, además, sabía perfectamente que esto podía pasar.

Tras su participación en la casa, fue consciente de que los iba a exponer, lo cual lamentó profundamente, pues le duele que sus hijos estén en medio de toda esta situación.