Yina Calderón destapa la verdad de su pelea con Andrea Valdiri: "agradezca que acepté"

Recientemente, Yina Calderón confesó que recibió que Andrea Valdiri le hizo propuesta que ella se negó a aceptar.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yina Calderón y Andrea Valdiri en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón arremetió contra Andrea Valdiri. Foto | Canal RCN.

El enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri sigue generando expectativa en los seguidores de ambas creadoras de contenido, especialmente por la tensión que existe alrededor de estas dos mujeres que el próximo mes se subirán al ring de boxeo.

¿Por qué Yina Calderón arremetió nuevamente contra Andrea Valdiri?

Recientemente la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, compartió un polémico video en el que, fiel a su estilo directo, aseguró que Andrea Valdiri le habría propuesto que el enfrentamiento se diera sin guantes ni casco, condiciones que ella rechazó de manera contundente.

“Aunque el evento no es mío, ni mando yo, ni nada por el estilo, yo soy la estrella en la pelea de las dos mi amor, porque usted no iba a pelear si no me subía yo, entonces agradezca que yo le acepté que usted fuera mi rival”, fueron las palabras de Calderón.

¿Qué le dijo Yina Calderón a Andrea Valdiri?

Más adelante la empresaria de fajas aseguró que, en su momento, los organizadores del evento le dejaron claro que, en caso de que ella no quisiera enfrentar a Valdiri, buscarían a otra figura reconocida.

Andrea Valdiri en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón rechazó propuesta de Andrea Valdiri. Foto | Canal RCN.

Así mismo, la creadora de contenido afirmó que “no está pidiendo nada del otro mundo”, al contrario, lo único que exige es que ambas estén en igualdad de condiciones y con los elementos especiales propios del boxeo.

¿Cómo se está preparando Yina Calderón para el enfrentamiento con Andrea Valdiri?

Según lo dio a conocer Yina, si antes entrenaba con disciplina y frecuencia, ahora está dispuesta a entrenar hasta dos veces al día, “yo salgo en ambulancia o ganadora”, recalcó.

Andrea Valdiri en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón reveló propuesta que le hizo Andrea Valdiri. Foto | Canal RCN.

Adicionalmente, la exhabitante de La casa más famosa del país reconoció sus desventajas frente a su contrincante, asegurando que la altura y consistencia de Andrea puede jugarle en contra, sin embargo, dejó en claro que ama los retos y está dispuesta a todo para salir triunfadora de este torneo.

Cabe recordar, que el encuentro se llevará a cabo el próximo sábado 18 de octubre y tendrá lugar en el Coliseo MedPlus de Bogotá, como parte del evento Stream Fighters 4, organizado por el streamer Westcol.

