Julián Zuluaga destapa su verdadera relación con Violeta Bergonzi: "a mí me da igual"

Julián Zuluaga, quien recientemente se convirtió en el octavo eliminado de MasterChef Celebrity, concedió una entrevista al programa Buen día Colombia del Canal RCN en la que se sinceró sobre su relación con Violeta Bergonzi.

Artículos relacionados Dani Duke Dani Duke habría revelado la razón detrás de las heridas en el rostro de La Liendra

¿Qué dijo Julián Zuluaga sobre su relación con Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity 2025?

En medio de esta conversación, Andrés López interrogó al exparticipante sobre su trato con Violeta, esto a raíz de varios comentarios que fueron tomados como negativos por la audiencia, además, de ser la compañera con la que quedó en la cuerda floja antes de ser eliminado.

Artículos relacionados Melissa Gate Melissa Gate sufrió ataque de un perro en el rostro en medio de un evento público

Ante el interés del presentador, el joven actor aseguró, en primer lugar, que él tenía muy claro que Bergonzi es una de las más competitivas del programa, por lo que entendía que su objetivo allí es finalmente poder ganarles a todos y continuar avanzando en el juego.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en la comedia! Falleció reconocido humorista en graves condiciones

Más tarde, Julián también se mostró sinceró al expresar que había un cariño de por medio, sin embargo, sí señaló que al ver el formato al aire se escucha un poco “fuerte” lo que se dicen entre todos.

“A mí me da igual y ella lo sabe, con ella re bien, y ella disfruta regañarme y toda la vaina, pero no se ve bien”, comentó Zuluaga.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Julián Zuluaga ante los comentarios de Violeta Bergonzi?

Así mismo, el intérprete, se refirió a los comentarios que ha hecho la presentadora sobre sus compañeros, dejando claro que no ha sido un tema personal.

Julián Zuluaga se sinceró sobre Violeta Bergonzi. Foto | Canal RCN.

Por su parte, Orlando Liñán, también presentador, se mostró interesado en saber sí el ambiente al interior de la competencia se siente un poco tenso, pregunta que llevó a Julián a confesar que, en efecto, allá no se percibe así.

Julián Zuluaga se refirió a los comentarios de Violeta Bergonzi. Foto | Canal RCN.

No obstante, reveló que, al ver ciertas afirmaciones pasa mucho que, en su momento no lo sintieron grave, pero al verlo en pantalla resultó siendo así, “cuando uno lo ve, dice juepucha yo por qué dije eso”, mencionó.

Por último, señaló que, seguramente a la gran mayoría de sus compañeros les pasa similar, pues al verse al aire se muestran sorprendido con sus propias actuaciones.