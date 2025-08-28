Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Julián Zuluaga destapa su verdadera relación con Violeta Bergonzi: "a mí me da igual"

El actor Julián Zuluaga, habló sin filtros de cómo se sentía el ambiente al interior de la competencia.

Laura Camila Ibarra
Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity 2025.
Julián Zuluaga habló sin filtros de su relación con Violeta Bergonzi. Foto | Canal RCN.

Julián Zuluaga, quien recientemente se convirtió en el octavo eliminado de MasterChef Celebrity, concedió una entrevista al programa Buen día Colombia del Canal RCN en la que se sinceró sobre su relación con Violeta Bergonzi.

¿Qué dijo Julián Zuluaga sobre su relación con Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity 2025?

En medio de esta conversación, Andrés López interrogó al exparticipante sobre su trato con Violeta, esto a raíz de varios comentarios que fueron tomados como negativos por la audiencia, además, de ser la compañera con la que quedó en la cuerda floja antes de ser eliminado.

Ante el interés del presentador, el joven actor aseguró, en primer lugar, que él tenía muy claro que Bergonzi es una de las más competitivas del programa, por lo que entendía que su objetivo allí es finalmente poder ganarles a todos y continuar avanzando en el juego.

Más tarde, Julián también se mostró sinceró al expresar que había un cariño de por medio, sin embargo, sí señaló que al ver el formato al aire se escucha un poco “fuerte” lo que se dicen entre todos.

“A mí me da igual y ella lo sabe, con ella re bien, y ella disfruta regañarme y toda la vaina, pero no se ve bien”, comentó Zuluaga.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Julián Zuluaga ante los comentarios de Violeta Bergonzi?

Así mismo, el intérprete, se refirió a los comentarios que ha hecho la presentadora sobre sus compañeros, dejando claro que no ha sido un tema personal.

Violeta Bergonzi y Julián Zuluaga en MasterChef Celebrity 2025.
Julián Zuluaga se sinceró sobre Violeta Bergonzi. Foto | Canal RCN.

Por su parte, Orlando Liñán, también presentador, se mostró interesado en saber sí el ambiente al interior de la competencia se siente un poco tenso, pregunta que llevó a Julián a confesar que, en efecto, allá no se percibe así.

Violeta Bergonzi y Julián Zuluaga en MasterChef Celebrity 2025.
Julián Zuluaga se refirió a los comentarios de Violeta Bergonzi. Foto | Canal RCN.

No obstante, reveló que, al ver ciertas afirmaciones pasa mucho que, en su momento no lo sintieron grave, pero al verlo en pantalla resultó siendo así, “cuando uno lo ve, dice juepucha yo por qué dije eso”, mencionó.

Por último, señaló que, seguramente a la gran mayoría de sus compañeros les pasa similar, pues al verse al aire se muestran sorprendido con sus propias actuaciones.

