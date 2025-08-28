Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Dani Duke habría revelado la razón detrás de las heridas en el rostro de La Liendra

La Liendra reapareció por medio de sus redes con el rostro lleno de heridas, causando conmoción entre sus fans.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Dani Duke rompe el silencio: esto dijo sobre las misteriosas heridas de La Liendra
¿Qué le pasó a La Liendra? Dani Duke revela la verdad detrás de sus heridas. (Foto Canal RCN).

En la tarde del pasado miércoles 27 de agosto, y tras una larga ausencia en redes sociales el creador de contenido Mauricio Gómez ‘La Liendra’ reapareció con el rostro lleno de heridas que preocupó a sus fans. Sin embargo, horas antes Dani Duke habría revelado un adelanto de este momento.

Por medio del video compartido en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, La Liendra reapareció con un preocupante video en el que enseñó las heridas que tenía en su rostro junto a unas vendas que tapaban por completo sus pronunciadas orejas, un rasgo que lo caracteriza.

La Liendra reapareció con marcas en el rostro
La Liendra preocupa al aparecer con marcas en su rostro. (Fotos Canal RCN)

Además de esto, en su rostro también se apreciaron marcas y raspones en diferentes partes como sus cejas, mejillas, nariz y boca.

A raíz de las imágenes, muchos internautas comenzaron a especular sobre la razón por la que el creador de contenido se encontraba así, pues aunque algunos coincidieron en que podría tratarse de un accidente, otros mencionaron una posible operación para disminuir el tamaño de sus orejas.

¿Dani Duke reveló la verdad detrás de las heridas en el rostro de La Liendra?

Ahora bien, horas antes de que La Liendra reapareciera con este impactante video en sus redes sociales, Dani Duke habría dado un adelanto de esta publicación.

Pues durante la mañana de este mismo día, la influenciadora realizó una dinámica de preguntas y respuestas en donde aseguró que su pareja estaba preparando algo espectacular para su regreso a redes.

La Liendra anuncia que se retira de las redes sociales al no encontrarse motivado para crear contenido.
La Liendra anuncia que se retira de las redes sociales al no encontrarse motivado.

“Solo les voy a decir algo, no sé si pueda decir, yo creo que me regaña si… Esperen, porque mi novio llega con algo brutal, ustedes no tienen ni idea. Ya no puedo decir nada más, me va a regañar”

Así mismo, reiteró que la lejanía en redes sociales con La Liendra se debía al respiro que el influenciador decidió tomarse para reconectar con él mismo.

“Saben que no puedo hablarles mucho del por qué está como en un retiro de redes encontrándose y volviéndose a conectar entonces por eso es que él no sale por estos lados, ni hablamos mucho de él”

