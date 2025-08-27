Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hijo de Melissa Gate se pronunció tras chats filtrados con Sofía Avendaño

Sofía Avendaño, exparticipante de La casa de los famosos, enseñó comprometedor chat con el hijo de Melissa Gate.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Juan José, Melissa Gate, Sofía Avendaño
Hijo de Melissa Gate rompe el silencio tras filtración de chats con Sofía Avendaño. (Foto Canal RCN).

Juan José, el hijo de Melissa Gate, rompió el silencio luego de que Sofía Avendaño, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, revelara comprometedor chat que tuvo con él semanas atrás.

¿Qué decía el chat que Sofía Avendaño publicó con el hijo de Melissa Gate?

En la conversación revelada por Sofía Avendaño con el hijo de Melissa Gate se pudo observar que Juan José se comunicó con la modelo trans de manera sorpresiva, según se lee en los pantallazos compartidos en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores. Todo esto, luego de que el joven regresara a su hogar en Estados Unidos, tras su visita a Colombia.

Hijo de Melissa Gate se pronunció tras filtración de chats con Sofía Avendaño
Hijo de Melissa Gate habla por primera vez sobre chats con Sofía Avendaño. (Foto Canal RCN).

En la conversación Juan José le manifestó a Avendaño que se encontraba triste debido a que no había podido tener contacto directo con ella durante su paso por Colombia. Ante su confesión, la modelo se mostró sorprendida, pero decidió continuar la conversación en donde el joven le contó sobre su reciente viaje a San Andrés.

¿Qué dijo Juan José sobre los chats filtrados con Sofía Avendaño?

Ante la viralidad que tuvo la filtración de su chat con Sofía Avendaño, Juan José decidió romper el silencio por medio de un en vivo en TikTok en el que manifestó que no tenía pleno conocimiento sobre la enemistad que tenía la modelo con su mamá, Melissa Gate, y que por tal razón no le vio problema en hablar con ella.

"Yo no sabía todas las cosas malas que le había hecho a mi mamá. Y segundo, yo no tenía ningunas intenciones de hacer nada con ella"

Así mismo, dejó claro que él no tenía nada en contra de las personas trans y que no le prestaba atención a las críticas que recibió por contactarse con la mujer ya que él estaba consiente de que sus intenciones solo eran charlar con ella.

Hijo de Melissa Gate
Esto dijo el hijo de Melissa Gate sobre los chats con Sofía Avendaño. (Foto Canal RCN).

"No tengo nada en contra de los trans, no me importa si alguien es trans o no. ¿Ustedes creen que me vale lo que piensen? No me importa, porque yo sé la verdad"

