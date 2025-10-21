El conmovedor gesto de la hija de Andrea Valdiri antes de su enfrentamiento en Stream Fighters

La cuarta edición de Stream Figthters que tuvo lugar el pasado sábado 18 de octubre, sigue acaparando la atención de los usuarios en redes sociales, pues aunque ya han pasado 3 días, siguen saliendo a la luz videos inéditos de lo que no vio el público durante el evento.

¿Cuál fue el video de Andrea Valdiri y su hija que salió a la luz en las últimas horas?

Recientemente, salió a la luz un particular video, que rápidamente llamó la atención de los internautas, se trata del momento exacto en el que Andrea Valdiri, una de las grandes competidoras de la noche, se encontraba tras bambalinas preparándose para lo que sería su entrada al ring en donde se llevó a cabo el duelo contra Yina Calderón.

Sin embargo, lo que más generó conversación, fue justamente la compañía de Isabella, su hija mayor, quien a su lado se le puede observar orando con los ojos cerrados, pidiendo por su mamá para que todo fuera un éxito en su enfrentamiento que tendría lugar en los próximos minutos.

Esta es la razón por la que la hija de Andrea Valdiri llamó la atención en redes. Foto | Canal RCN.

¿Por qué la hija de Andrea Valdiri llamó la atención minutos antes de su enfrentamiento en Stream Fighters?

Como era de esperarse, el gesto de la joven, fue aplaudido por los seguidores de la barranquillera quienes aseguraron que este tipo de acciones dan cuenta del ser humano que ha formado Valdiri a través de su crianza.

"Esa niña es brillante", "De todas esas niñas hijas de las influencer está es la más linda", "Hermosa isa y esa va ser otro mujerón", "Isabella tiene todo para ser una reina de belleza, hermosa, noble, inteligente, la amo", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

El gesto de la hija de Andrea Valdiri que llamó la atención en redes. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo Andrea Valdiri tras su enfrentamiento con Yina Calderón?

Luego de su contrincante, es decir, la empresaria de fajas, anunciara frente a cientos de asistentes su retiro de la p3lea, Valdiri fue declarada como ganador, sin embargo, cuando tuvo la posibilidad de dirigirse hacia las personas, se mostró frustrada de no poder cumplir con su propósito, pues si bien, quería ganar, no quería hacerlo en esas condiciones, pues pasaron apenas unos segundos del enfrentamiento cuando Yina se retiró.

"Tengo un montón de sentimientos, la verdad tengo pena, tengo vergüenza, porque ustedes vinieron para ver una buena pel3a machi, hey, Dios me los bendiga, gracias por estar aquí, gracias por acompañarme".

Por su parte, la empresaria de fajas se mostró satisfecha de sus resultados, pues según lo comentó ella logró cumplir su objetivo con el evento y era convertirse en el centro de atención.