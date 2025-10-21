Sale a la luz video de las hermanas Calderón celebrando la entrada de Karina García en Stream Fighters

El pasado sábado 18 de octubre se llevó a cabo el esperado momento del año, ‘Stream Fighters 4’, evento organizado por Westcol, en donde reunía a creadores de contenido de talla nacional e internacional para pelear en un ring.

Artículos relacionados Karina García El gesto de Altafulla con Karina García tras su enfrentamiento que causó revuelo

¿Cómo se vivió Stream Fighters 4?

Durante el evento se vivieron varios momentos de mucha emoción, pues, por un lado, la pelea entre Karina García y Karely Ruiz generó mucha conversación en las redes sociales, ya que la paisa sorprendió con su participación.

En el momento de su pelea Karina García se fue con toda en contra de Karely Ruiz, sin embargo, no fue estratégica al dar toda su energía en el primer round, ya que en el tercero colapsó y quedó sin oxígeno, pero con calma, la paisa se fue recuperando.

Artículos relacionados Yina Calderón Se filtra video de lo que pasó en camerinos tras renuncia de Yina Calderón de Stream Fighters

En el transcurso de la noche, pasaron varios acontecimientos que se volvieron tendencia en redes sociales, como, por ejemplo, la pelea entre Andrea Valdiri y Yina Calderón, encuentro que no duró mucho en el ring.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue a reacción de las hermanas Calderón, quienes festejaron la entrada de Karina García al ring de Stream Fighters.

Video de las hermanas Calderón celebrando la llegada de Karina en Stream Fighters. (Foto: Canal RCN)

¿Cuál es el video en donde se ve a las hermanas Calderón celebrando la entrada de Karina García al ring de Stream Fighters?

En las últimas horas de este martes 21 de octubre, se ha filtrado un video que anda rondando en redes sociales en donde se ve a Karina García entrando a la tarima, segundos antes de estar en el ring y entre el público se ven a las hermanas Calderón.

Hermanas Calderón se ven emocionadas al ver a Karina García en Stream Fighters. (Foto: Canal RCN)

Lo que más llamó la atención de este video, es que apenas sale Karina de camino al ring, se ve a Leonela y luego a Juliana Calderón celebrando con aplausos y saltos mientras que García camina en frente de ellas.

De hecho, en el video se alcanza a ver a la Toxicosteña, quien de manera atenta se ve observando a Karina García, al lado de las hermanas de Yina Calderón, quienes graban el momento.