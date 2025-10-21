Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
El importante logro de Karina García después de su enfrentamiento con Karely Ruiz

Tras su participación en Stream Figthers, Karina García sumó cientos de seguidores en su cuenta de Instagram.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025.
Karina García incrementó de seguidores tras Stream Fighters . Foto | Canal RCN.

Karina García, una de las figuras que hizo parte de la cuarta edición de Stream Fighters, continúa dando de qué hablar en redes sociales, pues recientemente se conoció el impresionante aumento de seguidores que tuvo la influencer.

¿Cuántos seguidores aumento Karina García tras su participación en Stream Fighters?

Y es que luego de su enfrentamiento contra Karely Ruiz, la modelo antioqueña sigue acaparando la atención de los internautas, pues aunque no logró llevarse la victoria luego de meses de preparación, ha sido elogiada por su brillante participación en el duelo.

Incluso, recientemente se conoció el dato sobre el número de seguidores que subió la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, pues antes de este fin de semana, acumulaba 5 millones, y luego de este encuentro, sumó a su comunidad 200 mil personas.

¿Qué dijo Karina García sobre el incremento en el número de sus seguidores?

Cabe señalar que, pocos días antes de que se cumpliera con el evento Stream Figthters, la también empresaria paisa se mostró emocionada de poder celebrar la llegada a sus 5 millones de seguidores, momento que celebró con WestCol, quien la sorprendió con una lujosa cena como una muestra de su cariño.

Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025.
Karina García y su importante logro tras Stream Fighters. Foto | Canal RCN.

En su momento, García expresó su inmensa gratitud con cada una de las personas que han hecho posible esto, y por su puesto, al fandom que poco a poco se ha ido fortaleciendo y que a diario le envían su apoyo.

¿Por qué Karina fue involucrada sentimentalmente con WestCol?

A raíz del gesto que tuvo con WestCol con Karina, muchos empezaron a especular sobre un supuesto romance entre los dos, sin embargo, la misma influencer se encargó de desmentir estos rumores dejando claro que entre ambos solo existía una amistad, que, según lo comentó, lleva varios años.

"No, él y yo somo super amigos desde hace como 4 - 5 años, sino que tú sabes que en redes todo es super mediático, cualquier cosita, pero no, somos super amigos y él es super especial conmigo", mencionó hace un par de semanas.

Por ahora, la exhabitante de la casa más famosa del país, continúa causando expectativa entre sus seguidores, ya que recientemente generó curiosidad al afirmar que posiblemente trabajaría en el Canal en un próximo proyecto.

Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025.
Karina García y el impresionante logro tras Stream Fighters. Foto | Canal RCN.
