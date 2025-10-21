Jessi Uribe confesó que no quiere tener más hijos con Paola Jara, ¿cuál es la razón?

Jessi Uribe habló con total sinceridad sobre la etapa que está viviendo junto a su esposa Paola Jara, con quien espera la llegada de su primera hija en común, sin embargo, lo que más llamó la atención fue su confesión, pues planea realizarse una vasectomía después del nacimiento de la bebé.

¿Cómo se prepara Jessi Uribe para la llegada de su bebé?

Jessi aseguró que esta decisión surge desde la reflexión y la responsabilidad como padre, ya que actualmente tiene cuatro hijos de una relación anterior, dejando claro que su etapa de ampliar la familia llega a su fin.

Durante la conversación, no ocultó su emoción por la nueva etapa que está a punto de comenzar y contó que junto a Paola Jara tienen todo listo para recibir a su pequeña y explicó que han compartido cada detalle del proceso con ilusión y tranquilidad, demostrando que viven uno de los momentos más felices de su relación.

“Ya está todo preparado, la pañalera de ella, la mía…”.

¿Qué dijeron los presentadores sobre su decisión?

La confesión del cantante desató diferentes opiniones entre quienes aplauden su determinación, señalando que es una muestra de compromiso y responsabilidad con su familia.

Así se lleva Paola Jara con los hijos de Jessi Uribe. (Foto: AFP)

Dejando entrever el nivel de confianza y estabilidad que existe entre la pareja, quienes han construido una relación sólida basada en el respeto mutuo y el apoyo constante.

¿Por qué Jessi Uribe toma esta decisión ahora?

El artista explicó que su decisión no surge de la improvisación, sino del deseo de disfrutar plenamente de sus hijos y dedicarles tiempo de calidad, de esta manera, Jessi Uribe deja claro que atraviesa un momento de plenitud tanto personal como profesional.

Paola Jara y Jessi Uribe celebran la llegada de su hija Emilia/BUEN DÍA, COLOMBIA/AFP: GIORGIO VIERA

Mientras espera la llegada de la nueva integrante de su familia, reafirma su compromiso con ser un padre responsable, un esposo amoroso y un hombre que sabe cuándo cerrar ciclos para abrir otros desde la madurez y el amor.