Valentino Lázaro destapa la supuesta artimaña que usó Yina Calderón en 'Stream Fighters 4'

Valentino Lázaro sorprendió al revelar un rumor sobre la supuesta artimaña que Yina Calderón habría usado en 'Stream Fighters 4'.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Valentino Lázaro reveló la supuesta artimaña que habría usado Yina Calderón en 'Stream Fighters 4'
Valentino Lázaro reveló la supuesta artimaña que habría usado Yina Calderón en 'Stream Fighters 4'. (Fotos: Canal RCN)

Valentino Lázaro, durante el podcast 'Dímelo King' del cual hace parte, habló sobre un rumor que le llegó desde México acerca de la presunta artimaña que Yina Calderón habría usado para beneficiarse en 'Stream Fighters 4'.

¿Qué presunta artimaña habría usado Yina Calderón en 'Stream Fighters 4' y que Valentino Lázaro reveló?

La polémica que rodea a Yina Calderón tras haber renunciado en pleno ring a su encuentro con Andrea Valdiri en 'Stream Fighters 4' sigue dando de que hablar, pues se han conocido ciertos detalles sobre las estrategias que habría usado la empresaria para vengarse aparentemente de Westcol y de paso no pagar la multa por incumplir el contrato.

Y a estas se le suma el reciente rumor que le llegó al creador de contenido, quien en medio de una charla en el podcast de 'Dímelo King', dio a conocer que Yina al parecer había renunciado a su combate con la barranquillera, debido a que había hecho presuntamente diversas apuestas a favor de ella para obtener más dinero.

A mí me llegó un chisme directamente de México, que presuntamente Yina lo tenía planeado. Ella en canales de apuesta presuntamente apostó porque ganara Valdiri y perdió para cogerse esa plata. No me consta, no tengo pruebas, es un chisme", dijo.

Valentino Lázaro reveló la supuesta artimaña que habría usado Yina Calderón en 'Stream Fighters 4'
Valentino Lázaro hizo una revelación de Yina Calderón que sorprendió a todos. (Foto: Canal RCN)

Ante sus declaraciones, sus compañeros de mesa quedaron sumamente sorprendidos y analizaron que posiblemente haya sido así.

¿Por qué renunció Yina Calderón a su encuentro con Andrea Valdiri en 'Stream Fighters 4'?

Aunque Yina habría renunciado inicialmente en el ring por no saber combatir, recientemente ha revelado en medio de una entrevista desde República Dominicana que decidió no continuar en su encuentro al ver que Westcol y Andrea habían llevado a todos sus haters al evento.

Valdiri y Westcol se encargaron de llevar a todos mis haters. Él me pagó para verme vuelta mier** y que me sacaran en ambulancia", dijo.

Asimismo, señaló que su renuncia le dio más crédito a ella que a la misma Karina García, pues todos resultaron hablando de sus acciones y no de la presentación que tuvo la modelo paisa junto a la cantante Yailin 'la más viral'.

Valentino Lázaro reveló la supuesta artimaña que habría usado Yina Calderón en 'Stream Fighters 4'
Yina Calderón recibió miles de críticas tras haber renunciado a su encuentro con Andrea Valdiri en 'Stream Fighters 4'. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué Yina Calderón viajó a República Dominicana?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia viajó a la isla para unirse a un nuevo reality, donde afirmó que continuará siendo la “villana” que todos disfrutan ver.

Sin embargo, en redes sociales, muchos usuarios han pedido que se aleje del mundo digital tras lo sucedido, mientras que otros la defienden y destacan su habilidad para jugar con estrategia.

