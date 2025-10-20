Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón reaccionó tras no ir al after party de Stream Fighters: "farándula falsa"

Yina Calderón opinó luego de no haber estado en la fiesta después de Stream Fighters 4.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yina Calderón crítica a sus rivales de Stream Fighters 4/Canal RCN

La empresaria Yina Calderón reaccionó a la fiesta que tuvo el streamer Westcol con los competidores e invitados especiales en Stream Fighters 4 luego de terminarse el evento.

¿Cómo fue el after party de Stream Fighters 4?

El streamer Westcol estuvo de fiesta en una discoteca en Bogotá junto a Karina García, Manelyk González, Yailin 'la más viral', Yaya Muñoz, José Rodríguez, la Jesuu, Karely Ruíz, entre otros, donde se mostraron felices por el éxito que tuvieron pese a la polémica que provocó la empresaria Yina Calderón tras no haber querido competir contra Andrea Valdiri.

Yina Calderón tras stream fighters 4

¿Qué dijo Yina Calderón tras el after party de Stream Fighters 4?

Por medio de sus historias en una de sus cuentas de Instagram, donde suma miles de seguidores, compartió un video en el que se mostró bailando en una discoteca luciendo ropa casual y bailando al ritmo de Blessd señalando que ella no necesita estar en esa fiesta.

Yina Calderón sobre after party de Stream Fighters 4

"No necesito estar rodeada de farándula falsa. Necesito a mis hermanas y ya", escribió.

Además, agradeció a los seguidores que la apoyan y la han defendido por su decisión en el evento de boxeo ante la lluvia de críticas que ha recibido.

"Gracias por el 5% que me apoya, gracias a ustedes no me dejé humillar de alguien que me quería ver abajo. Yo trabajo con la mente no con la cu...", agregó.

Tras su revelación, logró varias reacciones, algunos apoyándola y coincidiendo con ella, mientras que otros no tardaron en llenarla de comentarios negativos y destacar que, en realidad ella quería junto en dicha fiesta y siguieron cuestionando su comportamiento en el evento.

Por ahora, la empresaria se prepara para lo que será su viaje a República Dominicana, donde estará en un reality en dicho país, en el que aseguró seguirá haciendo su papel de villana y pondrá al público a quererla y odiarla al mismo tiempo.

Mientras tanto, sigue al frente de su empresa, sus redes sociales, donde entretiene a sus seguidores y su programa 'Escándalo tv', en el que ofrece tan polémicas opiniones sobre la farándula nacional.

