Hermana de Blessd arremetió contra Karina en su enfrentamiento: "dale por quitamaridos"

La hermana de Blessd se fue contra Karina García en pleno enfrentamiento en Stream Fighters 4.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Blessd y Karina García
Hermana de Blessd se fue contra Karina/AFP: Rodrigo Varela/Canal RCN

Valery, hermana del cantante Blessd, reaccionó al enfrentamiento de Karina García contra Karely Ruiz en Stream Fighters 4, donde evidenció su rivalidad con la paisa.

¿Qué dijo la hermana de Blessd contra Karina García?

La joven asistió a Stream Fighters 4 tras acompañar al artista, quien se presentó en el evento de boxeo de su amigo Westcol y que fue la gran sorpresa de la noche, pues muchos pensaban que no iba a estar presente debido a que momentos antes había subido una historia a sus redes sociales pidiéndole disculpas al streamer por no poder acompañarlo.

Hermana de Blessd se va contra Karina

Valery sorprendió a sus seguidores al subir un video en el que mostró una pequeña parte del enfrentamiento entre Karina García y Karely Ruiz y agregó una particular descripción en contra de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

"Dale, dale por quitamaridos", escribió sobre la publicación.

Dicha revelación causó revuelo entre los internautas, razón por la que la joven decidió eliminarla poco después de haberla compartido.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la publicación de la hermana de Blessd contra Karina García?

Luego de que su video se hiciera viral en redes sociales, muchos la cuestionaron sobre qué marido le habría quitado, otros se preguntaron sobre su historia detrás con Blessd y la opinión que tendrá el artista de ella, mientras que otros optaron por criticar a la joven.

Karina García recibe crítica de la hermana de Blessd

Karina García no ha reaccionado al respecto, pues se ha mostrado muy feliz por el desempeño que tuvo en el enfrentamiento pese a su derrota, pues el triunfo se lo llevó Karely Ruiz.

Por su parte, el cantante Blessd se ha mantenido al margen y decidió compartir un carrusel de él en el evento junto a su familia y su novia Manuela, destacando lo feliz que está.

"Ayer rompimos en el evento de mi hermanito Westcol. Sacamos los “EXTRADITABLESSD" pronto. El mejor hombre del mundo está feliz con su mujer y ya casi se hace sold out este 22 de noviembre en Bogotá más de 55 mil personas el mejor show de mi carrera", agregó.

