Hermana de Blessd arremetió contra Karina en su enfrentamiento: "dale por quitamaridos"

Valery, hermana del cantante Blessd, reaccionó al enfrentamiento de Karina García contra Karely Ruiz en Stream Fighters 4, donde evidenció su rivalidad con la paisa.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón se burló del enfrentamiento tan “largo” que tuvo con Andrea Valdiri

¿Qué dijo la hermana de Blessd contra Karina García?

La joven asistió a Stream Fighters 4 tras acompañar al artista, quien se presentó en el evento de boxeo de su amigo Westcol y que fue la gran sorpresa de la noche, pues muchos pensaban que no iba a estar presente debido a que momentos antes había subido una historia a sus redes sociales pidiéndole disculpas al streamer por no poder acompañarlo.

Valery sorprendió a sus seguidores al subir un video en el que mostró una pequeña parte del enfrentamiento entre Karina García y Karely Ruiz y agregó una particular descripción en contra de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

"Dale, dale por quitamaridos", escribió sobre la publicación.

Dicha revelación causó revuelo entre los internautas, razón por la que la joven decidió eliminarla poco después de haberla compartido.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la publicación de la hermana de Blessd contra Karina García?

Luego de que su video se hiciera viral en redes sociales, muchos la cuestionaron sobre qué marido le habría quitado, otros se preguntaron sobre su historia detrás con Blessd y la opinión que tendrá el artista de ella, mientras que otros optaron por criticar a la joven.

Karina García no ha reaccionado al respecto, pues se ha mostrado muy feliz por el desempeño que tuvo en el enfrentamiento pese a su derrota, pues el triunfo se lo llevó Karely Ruiz.

Artículos relacionados Karina García El gesto de Altafulla con Karina García tras su enfrentamiento que causó revuelo

Por su parte, el cantante Blessd se ha mantenido al margen y decidió compartir un carrusel de él en el evento junto a su familia y su novia Manuela, destacando lo feliz que está.