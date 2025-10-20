Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Daniela Álvarez se quebró en llanto tras hacer sorprendente confesión de su expareja: esto dijo

Daniela Álvarez se lloró al hablar de su expareja Lenard Vanderaa y rompió el silencio sobre rumores en redes sociales.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Daniela Álvarez se quebró en llanto tras hacer sorprendente confesión de su expareja: esto dijo
¿Por qué razón Daniela Álvarez lloró al recordar a su expareja? | AFP: Julien De Rosa

Una de las modelos y presentadoras más reconocidas del país es Daniela Álvarez, quien ha acaparado la atención mediática por su inspiradora historia de vida y, también, por cautivar con su desfile en la Semana de la Moda de París.

Además, la modelo se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras pronunciarse acerca del fin de la historia que tuvo con su expareja Lenard Vanderaa, con quien duró un largo periodo de tiempo.

Artículos relacionados

¿Por qué razón Daniela Álvarez lloró al hablar de su expareja?

Recientemente, Daniela Álvarez fue entrevistada por parte de Carolina Martínez Torrado, en su pódcast llamado: ‘Mañana Pódcast’, en el que abrió su corazón acerca de los difíciles momentos que atravesó en el pasado a causa de las complicaciones de salud que tuvo en el pasado.

Daniela Álvarez se quebró en llanto tras hacer sorprendente confesión de su expareja: esto dijo
Esta fue la confesió que Daniela Álvarez hizo sobre su expareja. | AFP: Julien De Rosa

Así también, Daniela abrió su corazón acerca de una pregunta que le hicieron durante el pódcast, en el que le dijeron lo siguiente:

“¿Hay alguien que haya marcado tu vida en silencio y que quizá nunca recibió el reconocimiento que merecía por lo que hizo por ti?”, dice la pregunta.

Posteriormente, Daniela se quebró en llanto al recordar con emotividad a Lenard Vanderaa, su expareja, con quien tuvo una gran relación. Sin embargo, rompió el silencio acerca de supuestos rumores generados por internautas en el que revelaban que la había dejado por su condición de salud, pero la modelo lo negó, agregando lo siguiente:

Artículos relacionados

“Tengo mucho sentimiento porque me acordaste de una persona que amé mucho y actualmente admiro y yo me equivoqué porque cometí errores por mi vulnerabilidad y por el estado confuso en el que me encontraba y te hablo de mi expareja Lenard”, añadió Daniela.

¿Por qué Lenard Vanderaa acompañó a Daniela Álvarez en sus momentos más difíciles?

Artículos relacionados

Cabe destacar que Lenard Vanderaa es un reconocido actor y creador de contenido digital, quien ha acaparado la atención mediática por parte de todos sus seguidores.

Es clave mencionar que Daniela Álvarez recordó durante la entrevista los especiales momentos en el que la acompañó su expareja:

Daniela Álvarez se quebró en llanto tras hacer sorprendente confesión de su expareja: esto dijo
¿Por qué Lenard Vanderaa acompañó a Daniela Álvarez en sus momentos más difíciles? | AFP: Luis Robayo

“Él me acompañó en el momento más difícil de mi vida y cinco meses después de mi amputaci#n, Lenard se fue para Mallorca, él se regresó. Nosotros terminamos, pero muchas personas lo juzgaron injustamente, pensando que él me había dejado a mí por lo de mi pierda, pero jamás me abandonó y fui yo quien me equivoqué”, agregó la modelo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Mamá de Andrea Valdiri es tendencia por gestos hacia Yina Calderón Andrea Valdiri

El gesto de la mamá de Andrea Valdiri que desató rumores de brujería en Stream Fightes 4

Un gesto de Carmen Valdiri durante Stream Fighters 4 encendió teorías de “brujería” y protección espiritual tras su enfrentamiento con Juliana Calderón.

Altafulla diciendo que es feliz, exitoso y vale oro Altafulla

Altafulla causa revuelo con mensaje de posible indirecta para Karina García: “Valgo oro”

Altafulla sorprende a sus seguidores con mensaje que aviva rumores tras ruptura con Karina García.

La Liendra reveló la millonada que le ofrecieron por hacer política La Liendra

La Liendra reveló que rechazó propuesta de $1000 millones de pesos, ¿cuál fue la razón?

La Liendra, exparticipante de La casa de los famosos Colombia estalló en redes tras recibir millonaria propuesta: "Me mamé"

Lo más superlike

Andrea Valdiri y su proceso de deshidratación Andrea Valdiri

¿Qué es la deshidratación en el boxeo, proceso que realizó Andrea Valdiri?

Detalles del proceso que hizo Andrea Valdiri para su enfrentamiento contra Yina Calderón en Stream Fighters 4.

Hermana de Karol G confesó que se realizó intervención médica. Karol G

Hermana de Karol G sorprendió al revelar cuál es el talento oculto de la familia

Famosa pareja del mundo del entretenimiento anunció su ruptura: así lo confirmaron Talento nacional

Famosa pareja del mundo del entretenimiento anunció su ruptura: así lo confirmaron

Raúl Ocampo causó preocupación tras cortada de Valentina Taguado. Valentina Taguado

Raúl Ocampo sufrió un desafortunado incidente tras cortada por parte de Valentina Taguado: esto pasó

Cazzu

Cazzu habría empezado una nueva relación en medio de su disputa legal con Christian Nodal