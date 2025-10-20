Daniela Álvarez se quebró en llanto tras hacer sorprendente confesión de su expareja: esto dijo

Una de las modelos y presentadoras más reconocidas del país es Daniela Álvarez, quien ha acaparado la atención mediática por su inspiradora historia de vida y, también, por cautivar con su desfile en la Semana de la Moda de París.

Además, la modelo se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras pronunciarse acerca del fin de la historia que tuvo con su expareja Lenard Vanderaa , con quien duró un largo periodo de tiempo.

¿Por qué razón Daniela Álvarez lloró al hablar de su expareja?

Recientemente, Daniela Álvarez fue entrevistada por parte de Carolina Martínez Torrado, en su pódcast llamado: ‘Mañana Pódcast’, en el que abrió su corazón acerca de los difíciles momentos que atravesó en el pasado a causa de las complicaciones de salud que tuvo en el pasado.

Así también, Daniela abrió su corazón acerca de una pregunta que le hicieron durante el pódcast, en el que le dijeron lo siguiente:

“¿Hay alguien que haya marcado tu vida en silencio y que quizá nunca recibió el reconocimiento que merecía por lo que hizo por ti?”, dice la pregunta.

Posteriormente, Daniela se quebró en llanto al recordar con emotividad a Lenard Vanderaa , su expareja, con quien tuvo una gran relación. Sin embargo, rompió el silencio acerca de supuestos rumores generados por internautas en el que revelaban que la había dejado por su condición de salud, pero la modelo lo negó, agregando lo siguiente:

“Tengo mucho sentimiento porque me acordaste de una persona que amé mucho y actualmente admiro y yo me equivoqué porque cometí errores por mi vulnerabilidad y por el estado confuso en el que me encontraba y te hablo de mi expareja Lenard”, añadió Daniela.

¿Por qué Lenard Vanderaa acompañó a Daniela Álvarez en sus momentos más difíciles?

Cabe destacar que Lenard Vanderaa es un reconocido actor y creador de contenido digital, quien ha acaparado la atención mediática por parte de todos sus seguidores.

Es clave mencionar que Daniela Álvarez recordó durante la entrevista los especiales momentos en el que la acompañó su expareja:

