Sofía Avendaño reaccionó al retiro de Yina Calderón ante Andrea Valdiri: “Se la devolvió a Westcol"

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Sofía Avendaño, no se quedó callada tras el polémico retiro de Yina Calderón en el enfrentamiento de boxeo contra Andrea Valdiri, realizado el pasado 18 de octubre en Bogotá como parte del evento Stream Fighters 4.

Sofía Avendaño asegura que Yina Calderón se burló de toda Colombia al retirarse del enfrentamiento con Andrea Valdiri. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón se burló del enfrentamiento tan “largo” que tuvo con Andrea Valdiri

¿Qué dijo Sofía Avendaño sobre el retiro de Yina Calderón en Stream Fighters 4?

A través de sus historias de Instagram, Sofía compartió su opinión sobre lo ocurrido y aprovechó para revelar aspectos personales de su relación con Yina Calderón.

"Ella es muy astuta", escribió Sofía Avendaño en su publicación.

Según lo escrito por Avendaño, la actitud de Yina no le sorprendió. Recordó que durante su paso por el reality, Yina habría manipulado a su antiguo grupo de amigas para que se pusieran en su contra y facilitaran su salida del programa.

También mencionó que Karina Garcíala traicionó para quedar bien con Yina, y que Yina terminó pagándole mal a Karina, aceptando que lo había hecho por obtener buenos números en las redes sociales.

¿Por qué Sofía Avendaño cree que Yina Calderón se burló del público colombiano?

Sofía también se refirió al gesto que tuvo Yina con el streamer Westcol, asegurando que fue una devolución de un mal momento previo entre ambos en un en vivo.

Además, afirmó que Yina se burló de toda Colombia con su decisión de abandonar el ring apenas iniciado el primer asalto, dejando a Andrea Valdiri sin la oportunidad de demostrar su preparación.

Artículos relacionados La Liendra La Liendra y Dani Duke, ¿listos para ser papás? La tierna publicación que desató rumores

Entre sus declaraciones, Avendaño insinuó que Yina se está jactando de haber hecho bajar de peso a Andrea Valdiri y de haberla dejado con las ganas de noquearla.

Asimismo, Sofía dijo que a Yina Calderón no le importa ser odiada, ya que su único objetivo es llamar la atención y que, ella siempre lo advirtió, pero que nadie le creyó.

La publicación de Sofía Avendaño se suma a las tantas reacciones de figuras públicas que ha generado el retiro de Yina en Stream Fighters 4, un evento que fue visto por más de 4 millones de personas.