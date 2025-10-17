Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Liendra y Dani Duke, ¿listos para ser papás? La tierna publicación que desató rumores

La Liendra compartió un video con el hijo de La Segura y dejó un mensaje que conmovió a sus fans, quienes especulan sobre paternidad.

La Liendra enternece a sus seguidores junto a Lucca el hijo de La Segura.
La Liendra confiesa que se siente atraído por tener un bebé tras conocer al hijo de La Segura.

La Liendravolvió a dar de qué hablar en redes sociales, esta vez por un gesto que dejó a sus seguidores conmovidos y especulando.

La Liendra muestra sus deseos de ser papá.
La Liendra sorprende a sus seguidores a dar señales de querer ser papá.

El influenciador colombiano visitó a su amiga La Seguray conoció a su hijo Lucca, fruto de su relación con el chef peruano Ignacio Baladán y que estaba cumpliendo 6 meses de nacido.

¿La Liendra quiere ser papá tras conocer a Lucca, el hijo de La Segura?

El encuentro fue publicado en las cuentas oficiales de La Liendra, donde se le ve cargando al bebé con ternura y curiosidad.

“Me antojé”, escribió La Liendra en su publicación.

Pero lo que realmente llamó la atención de los internautas fue el mensaje con el que La Liendra acompañó el video. Una frase corta pero cargada de significado, que desató una ola de reacciones entre sus seguidores.

Muchos internautas interpretaron el mensaje como una señal de que La Liendra está pensando en convertirse en padre.

La ternura con la que interactuó con Lucca, sumada a la frase, fue suficiente para que sus seguidores comenzaran a especular sobre su deseo de formar una familia con su novia Dani Duke.

La relación entre La Liendra y Dani Duke ha sido una de las más seguidas en el mundo digital colombiano. Aunque han atravesado altibajos, actualmente se muestran como una pareja estable y cómplice.

¿Cómo fue la celebración de los seis meses de Lucca, hijo de La Segura, con La Liendra y Dani Duke?

Por su parte, La Segura celebró los seis meses de vida de su hijo Lucca con una reunión privada familiar que también compartió en redes sociales.

En las fotografías se puede ver a Ignacio Baladán junto a Lucca, La Segura, La Liendra y Dani Duke, todos reunidos en un picnic y con una torta.

La Liendra dejó un comentario en la publicación agradeciéndoles por invitarlos y por ser unos papás maravillosos.

“Lucca, Chuchis, Ignacio, gracias por permitirnos estar ahí, que afortunado es lucca con esos papás y que afortunado ustedes con esa hermosura de bebé, más que antojado”, escribió La Liendra en la publicación de La Segura.

Con cada publicación, el influenciador deja ver que está en una etapa distinta de su vida, más reflexiva y cercana a la familia.

La liendra se antoja de formar una familia.
La Liendra se antoja de ser papá tras su encuentro con Lucca, hijo de La Segura.
