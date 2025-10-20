Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Preocupación mundial por exfutbolista que sufrió un derrame cerebral a sus 38 años: esto se sabe

Familiares del exfutbolista revelaron detalles de lo que le sucedió y cómo se encuentra de salud tras este percance médico.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Exfutbolista sufrió derrame cerebral
El exfutbolista brilló en clubes europeos como el Real Madrid. (Fotos Freepik)

El mundo del deporte y fanáticos del fútbol se encuentran preocupados luego que se revelara recientemente que un exjugador del Real Madrid sufrió un derrame cerebral.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el reconocido exfutbolista que sufrió derrame cerebral?

El nombre del exfutbolista que sufrió el derrame cerebral fue el exjugador profesional de origen holandés Royston Drenthe.

El exjugador de 38 años sufrió un derrame cerebral el reciente fin de semana, así lo confirmaron sus familiares y su equipo actual el F.C. De Rebellen, donde juega de manera aficionada.

Según reportó este club, el exjugador sufrió un derrame cerebral, aunque en principio no se sabía qué le había sucedido tras reportar fuertes síntomas y malestar general, tras ser ingresado por urgencias se confirmó la gravedad del asunto.

En el comunicado del FC De Rebellen se reveló que el exmediocampista de la Selección de Países Bajos logró recibir atención médica oportuna.

Royston Drenthe sufrió derrame cerebral
Royston Drenthe sufrió derrame cerebral a sus 38 años. (AFP: JAVIER SORIANO)

Artículos relacionados

¿Qué se sabe del estado de salud del exfutbolista Royston Drenthe tras derrame cerebral?

Royston Drenthe es conocido por su paso por equipos como el Feyenoord, Real Madrid o Racing Murcia, por lo que esta noticia tiene conmocionados a sus seguidores.

Hasta el momento según reportaron familiares y el equipo del neerlandés, su estado de salud es estable tras sufrir el derrame cerebral.

“El equipo y todos los involucrados esperan una pronta recuperación. La familia de Royston pide tranquilidad y privacidad durante este periodo para poder ofrecerle el apoyo y el espacio necesarios para su recuperación.

Asimismo, el diario De Telegraaf de Países Bajos, el exfutbolista está recibiendo buenos cuidados y está bajo observación y control de médicos especialistas en neurología.

“Drenthe está recibiendo buenos cuidados y se encuentra en buenas manos. El equipo y los involucrados esperan una pronta recuperación”.

Artículos relacionados

¿Qué consecuencias y secuelas puede dejar un derrame cerebral en una persona como el Royston Drenthe?

El futbolista Royston Drenthe ha recibido infinidad de mensajes de apoyo y ánimo en sus redes sociales tras conocerse el percance de salud. Asimismo, muchos internautas se han preguntado sobre qué consecuencias podría dejarle este derrame a Royston Drenthe.

Este tipo de percance médico ocurre cuando el flujo de sangre hacia una parte del cerebro se interrumpe, lo que puede causar daños en las células cerebrales y generar síntomas como pérdida de fuerza, dificultad para hablar o alteraciones en la visión.

Los especialistas advierten que recibir atención médica inmediata es clave para reducir las secuelas neurológicas y mejorar las posibilidades de recuperación.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Daniela Álvarez se quebró en llanto tras hacer sorprendente confesión de su expareja: esto dijo Talento nacional

Daniela Álvarez se quebró en llanto tras hacer sorprendente confesión de su expareja: esto dijo

Daniela Álvarez se lloró al hablar de su expareja Lenard Vanderaa y rompió el silencio sobre rumores en redes sociales.

Karely Ruiz diciendo que quiere ser amiga de Karina García Karely Ruiz

Karely Ruiz sorprendió con una inesperada confesión sobre Karina García: “No hay nada de qué hablar”

Karely Ruiz sorprendió a todos con un comentario sobre Karina García en Stream Fighters que se volvió viral.

Andrea Valdiri y Yina Calderón Andrea Valdiri

Andrea Valdiri fue clara con Yina tras su enfrentamiento: "que saque mi nombre de su boca"

Andrea Valdiri dedicó contundente mensaje a Yina Calderón tras su polémico enfrentamiento en Stream Fighters 4.

Lo más superlike

Hermana de Karol G confesó que se realizó intervención médica. Karol G

Hermana de Karol G sorprendió al revelar cuál es el talento oculto de la familia

Verónica Giraldo compartió un video donde Karol G y su hermana Jessica cantan juntas, mostrando la conexión y el talento que une a las Giraldo.

Famosa pareja del mundo del entretenimiento anunció su ruptura: así lo confirmaron Talento nacional

Famosa pareja del mundo del entretenimiento anunció su ruptura: así lo confirmaron

Raúl Ocampo causó preocupación tras cortada de Valentina Taguado. Valentina Taguado

Raúl Ocampo sufrió un desafortunado incidente tras cortada por parte de Valentina Taguado: esto pasó

Cazzu

Cazzu habría empezado una nueva relación en medio de su disputa legal con Christian Nodal

Michelle Orozco con urticaria Salud

¿Qué es la urticaria, afección que sufre Michelle Orozco?