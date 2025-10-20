Preocupación mundial por exfutbolista que sufrió un derrame cerebral a sus 38 años: esto se sabe

El mundo del deporte y fanáticos del fútbol se encuentran preocupados luego que se revelara recientemente que un exjugador del Real Madrid sufrió un derrame cerebral.

¿Cuál fue el reconocido exfutbolista que sufrió derrame cerebral?

El nombre del exfutbolista que sufrió el derrame cerebral fue el exjugador profesional de origen holandés Royston Drenthe.

El exjugador de 38 años sufrió un derrame cerebral el reciente fin de semana, así lo confirmaron sus familiares y su equipo actual el F.C. De Rebellen, donde juega de manera aficionada.

Según reportó este club, el exjugador sufrió un derrame cerebral, aunque en principio no se sabía qué le había sucedido tras reportar fuertes síntomas y malestar general, tras ser ingresado por urgencias se confirmó la gravedad del asunto.

En el comunicado del FC De Rebellen se reveló que el exmediocampista de la Selección de Países Bajos logró recibir atención médica oportuna.

Royston Drenthe sufrió derrame cerebral a sus 38 años. (AFP: JAVIER SORIANO)

¿Qué se sabe del estado de salud del exfutbolista Royston Drenthe tras derrame cerebral?

Royston Drenthe es conocido por su paso por equipos como el Feyenoord, Real Madrid o Racing Murcia, por lo que esta noticia tiene conmocionados a sus seguidores.

Hasta el momento según reportaron familiares y el equipo del neerlandés, su estado de salud es estable tras sufrir el derrame cerebral.

“El equipo y todos los involucrados esperan una pronta recuperación. La familia de Royston pide tranquilidad y privacidad durante este periodo para poder ofrecerle el apoyo y el espacio necesarios para su recuperación.

Asimismo, el diario De Telegraaf de Países Bajos, el exfutbolista está recibiendo buenos cuidados y está bajo observación y control de médicos especialistas en neurología.

“Drenthe está recibiendo buenos cuidados y se encuentra en buenas manos. El equipo y los involucrados esperan una pronta recuperación”.

¿Qué consecuencias y secuelas puede dejar un derrame cerebral en una persona como el Royston Drenthe?

El futbolista Royston Drenthe ha recibido infinidad de mensajes de apoyo y ánimo en sus redes sociales tras conocerse el percance de salud. Asimismo, muchos internautas se han preguntado sobre qué consecuencias podría dejarle este derrame a Royston Drenthe.

Este tipo de percance médico ocurre cuando el flujo de sangre hacia una parte del cerebro se interrumpe, lo que puede causar daños en las células cerebrales y generar síntomas como pérdida de fuerza, dificultad para hablar o alteraciones en la visión.

Los especialistas advierten que recibir atención médica inmediata es clave para reducir las secuelas neurológicas y mejorar las posibilidades de recuperación.