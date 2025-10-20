Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La emotiva reacción de la hija mayor de Andrea Valdiri tras derrotar a Yina Calderón en boxeo

Isabella Valdiri rompió en llanto tras el enfrentamiento de Andrea Valdiri contra Yina Calderón en Stream Fighters 4: "Te amo, mamá".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Así reaccionó la hija de Andrea Valdiri a Yina Calderón
Hija de Andrea Valdiri celebró su victoria contra Yina Calderón. (Fotos Canal RCN)

El nombre de Andrea Valdiri no ha parado de ser tendencia luego de su enfrentamiento contra Yina Calderón en la velada de Stream Fighters 4.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó la hija mayor de Andrea Valdiri tras la victoria de su mamá contra Yina Calderón?

La velada de Stream Fighters 4 celebrada el pasado 18 de octubre dejó un gran sinsabor en los asistentes y personas que se conectaron vía streaming, esto por lo que pasó en el enfrentamiento estelar de la noche entre Andrea Valdiri y Yina Calderón.

Este enfrentamiento que tenía con altas expectativas a las personas terminó siendo una gran decepción por la decisión que tomó la influenciadora Yina Calderón de renunciar a esta tras unos segundos de haber empezado el primer round, en donde Andrea alcanzó

La decisión de Yina Calderón de renunciar dejó desconcertados a todos, en especial a Andrea Valdiri quien reveló después del enfrentamiento que le pedía a Yina que no se retirara para no decepcionar al público.

Sin embargo, Yina no se dejó convencer de nadie y decidió abandonar el enfrentamiento entre abucheos y el descontento del público.

Yina Calderón y Andrea Valdiri
Yina Calderón habló sobre su enfrentamiento contra Andrea Valdiri/Canal RCN

Artículos relacionados

¿Qué dijo Isabella Valdiri sobre la renuncia de Yina Calderón en el ring de boxeo contra su mamá?

Isabella Valdiri, hija mayor de Andrea Valdiri compartió su emotiva reacción tras el enfrentamiento de su mamá con Yina Calderón.

La hija mayor de Isabella dejó ver su emotiva reacción al ver que su mamá salió como la ganadora de la noche pese a lo que hizo Yina Calderón.

En las imágenes se ve que rompió en llanto tras la victoria de su mamá a quien le dedicó emotivas palabras tras su victoria.

La boxeadora de su propia historia, Te amo mamá.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Daniela Álvarez se quebró en llanto tras hacer sorprendente confesión de su expareja: esto dijo Talento nacional

Daniela Álvarez se quebró en llanto tras hacer sorprendente confesión de su expareja: esto dijo

Daniela Álvarez se lloró al hablar de su expareja Lenard Vanderaa y rompió el silencio sobre rumores en redes sociales.

Karely Ruiz diciendo que quiere ser amiga de Karina García Karely Ruiz

Karely Ruiz sorprendió con una inesperada confesión sobre Karina García: “No hay nada de qué hablar”

Karely Ruiz sorprendió a todos con un comentario sobre Karina García en Stream Fighters que se volvió viral.

Andrea Valdiri y Yina Calderón Andrea Valdiri

Andrea Valdiri fue clara con Yina tras su enfrentamiento: "que saque mi nombre de su boca"

Andrea Valdiri dedicó contundente mensaje a Yina Calderón tras su polémico enfrentamiento en Stream Fighters 4.

Lo más superlike

Hermana de Karol G confesó que se realizó intervención médica. Karol G

Hermana de Karol G sorprendió al revelar cuál es el talento oculto de la familia

Verónica Giraldo compartió un video donde Karol G y su hermana Jessica cantan juntas, mostrando la conexión y el talento que une a las Giraldo.

Famosa pareja del mundo del entretenimiento anunció su ruptura: así lo confirmaron Talento nacional

Famosa pareja del mundo del entretenimiento anunció su ruptura: así lo confirmaron

Raúl Ocampo causó preocupación tras cortada de Valentina Taguado. Valentina Taguado

Raúl Ocampo sufrió un desafortunado incidente tras cortada por parte de Valentina Taguado: esto pasó

Cazzu

Cazzu habría empezado una nueva relación en medio de su disputa legal con Christian Nodal

Michelle Orozco con urticaria Salud

¿Qué es la urticaria, afección que sufre Michelle Orozco?