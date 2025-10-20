La emotiva reacción de la hija mayor de Andrea Valdiri tras derrotar a Yina Calderón en boxeo

El nombre de Andrea Valdiri no ha parado de ser tendencia luego de su enfrentamiento contra Yina Calderón en la velada de Stream Fighters 4.

La velada de Stream Fighters 4 celebrada el pasado 18 de octubre dejó un gran sinsabor en los asistentes y personas que se conectaron vía streaming, esto por lo que pasó en el enfrentamiento estelar de la noche entre Andrea Valdiri y Yina Calderón.

Este enfrentamiento que tenía con altas expectativas a las personas terminó siendo una gran decepción por la decisión que tomó la influenciadora Yina Calderón de renunciar a esta tras unos segundos de haber empezado el primer round, en donde Andrea alcanzó

La decisión de Yina Calderón de renunciar dejó desconcertados a todos, en especial a Andrea Valdiri quien reveló después del enfrentamiento que le pedía a Yina que no se retirara para no decepcionar al público.

Sin embargo, Yina no se dejó convencer de nadie y decidió abandonar el enfrentamiento entre abucheos y el descontento del público.

Yina Calderón habló sobre su enfrentamiento contra Andrea Valdiri/Canal RCN

¿Qué dijo Isabella Valdiri sobre la renuncia de Yina Calderón en el ring de boxeo contra su mamá?

Isabella Valdiri, hija mayor de Andrea Valdiri compartió su emotiva reacción tras el enfrentamiento de su mamá con Yina Calderón.

La hija mayor de Isabella dejó ver su emotiva reacción al ver que su mamá salió como la ganadora de la noche pese a lo que hizo Yina Calderón.

En las imágenes se ve que rompió en llanto tras la victoria de su mamá a quien le dedicó emotivas palabras tras su victoria.