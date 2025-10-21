Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jhay P llega al Megaland 2025: ¿quién es el artista que lo apoyó para que saltara a la fama?

Este es el reconocido artista que ayudó a Jhay P a saltar a la fama. Además, se presentará en el Megaland 2025.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Cuándo será la próxima presentación de Jhay P en el Megaland 2025?

El nombre de Juan Pablo García Vélez, o más conocido como Jhay P, se ha posicionado como uno de los rostros más reconocidos en el género de la música urbana al demostrar su gran habilidad en el campo artístico, en especial por el éxito de varias de sus canciones como: ‘Yo AK’, ‘Plutón’, ‘De Medallo pal mar’ y ‘La 10’.

Además, el artista se ha convertido en uno de los artistas más esperado de escuchar en el Megaland 2025, el cual se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá el próximo 29 de noviembre.

¿Cuál fue reconocido artista que impulsó la carrera de Jhay P para saltar a la fama?

Es clave mencionar que Jhay P se ha convertido en uno de los artistas más admirados por parte de las nuevas generaciones al demostrar su autenticidad, carisma y talento en el campo musical.

Así también, muchos internautas han resaltado la gran admiración que tienen por parte del artista, quien atravesó por momentos complicados en su adolescencia. Sin embargo, la música siempre se ha convertido en su mayor fuente de inspiración para tener el reconocimiento que tiene en la actualidad.

De este modo, Jhay P ha demostrado tener un lazo especial con Salomón Villada Hoyos, más conocido como Feid, uno de los artistas más influyentes a nivel internacional. Además, ambos artistas se han presentado en varias ocasiones.

Sin duda, una de las colaboraciones musicales más resonadas que tiene Jhay P con Feid, es ‘Yo AK’, la cual suma millones de reproducciones a través de las diferentes plataformas musicales.

¿Por qué Feid apoyó a Jhay P durante su exitosa carrera profesional? | AFP: Ethan Miller

Con base en esto, Jhay P ha expresado en varias ocasiones mediante sus redes sociales que le tiene un especial apodo a Feid, a quien considera como: “el tío Feid”, no solo por la gran admiración que tiene, sino que también, por el apoyo que le ha dado en su carrera musical.

¿Cuándo se llevará a cabo la próxima edición del Megaland 2025?

Uno de los eventos musicales más esperados por parte del público bogotano, es el Megaland 2025, el cual celebrará sus 20 años de trayectoria el próximo 29 de noviembre en El Estadio Nemesio Camacho El Campín.

¿Dónde y cuándo será el Megaland 2025?

Sin duda, Jhay P prometerá llevar en alto todo su talento durante su puesta en escena en la tarima, junto a varios artistas que sorprenderán con su maravillosa presentación.

Recuerda que estás interesado en asistir a este importante evento musical, puedes adquirir tus entradas a través de www.ticketmaster.co, con opciones que se ajustan a diferentes presupuestos y preferencias. ¡No te pierdas del #Megaland2025!

