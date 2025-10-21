Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Vicky Hernández lanzó fuerte crítica en funeral de Gustavo Angarita, esto dijo

Durante el funeral de Gustavo Angarita, la actriz Vicky Hernández se mostró conmovida por la despedida de su colega.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Vicky Hernández - Gustavo Angarita en la Telenovela El día de la suerte.
Vicky Hernández compartió reflexión durante las honras fúnebres de Gustavo Angarita. Foto | Canal RCN.

El fallecimiento del actor Gustavo Angarita el pasado 16 octubre sigue generando conmoción entre familiares y amigos, pues su partida dejó una huella imborrable entre quienes tuvieron el privilegio de compartir con él en vida.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Vicky Hernández en medio del funeral de Gustavo Angarita?

En medio de las honras fúnebres que tuvieron lugar el pasado viernes 17 de octubre en la Iglesia Parque Cementerio Los Olivos, la legendaria actriz Vicky Hernández alzó su voz no solo para rendirle un homenaje a su colega, sino también para hacer una importante reflexión.

Artículos relacionados

“¿Por qué estamos tan pocos aquí? ¿Por qué no está la industria que se jacta, la industria televisiva, la audiovisual, cinematográfica, los teatros?”, fueron las duras palabras que expresó la mujer evidentemente conmovida.

Artículos relacionados

Según lo expresó la intérprete de 80 años, pensó que el entierro de Angarita sería multitudinario, pues fue un hombre que entregó su vida para entretener a millones de colombianos, "dedicó más de 50 años para que saliéramos un poquito de la barbari3, de la vi0lenc1a, de la agr3sividad y del dolor", señaló.

¿Cuál fue la dura crítica que Vicky Hernández lanzó durante las honras fúnebres de Gustavo Angarita?

Como era de esperarse, las conmovedoras palabras de la artista vallecaucana, fueron ampliamente difundidas en redes sociales, en donde muchos coincidieron con ella y manifestaron su tristeza y al mismo tiempo su desacuerdo con la falta de reconocimiento a figuras de le televisión colombiana, como lo fue el fallecido actor.

Gustavo Angarita en la Telenovela El día de la suerte.
Vicky Hernández lanzó dura crítica en honras fúnebres de Gustavo Angarita. Foto | Canal RCN.

¿Cuá fue la causa de fallecimiento del actor Gustavo Angarita?

Angarita, de 83 años, había estado enfrentando un cáncer desde hace un tiempo, pero se desconoce de que tipo.

Lo que se sabe, es que el actor había perdido un poco la memoria y tenía complicaciones relacionadas con la pérdida de nutrientes esenciales como calcio y magnesio, afectando su corazón.

A pesar de este diagnóstico, en abril de 2025 había estado hospitalizado por complicaciones diferentes al cáncer donde permaneció bajo supervisión del equipo médico por un tiempo.

El actor, que será recordado como una leyenda en la televisión del país, fue parte de importantes producciones colombianas como La casa de las dos palmas, Bella Calamidades, Hombres, La Potra Zaina, Caballo Viejo, La dama del pantano y El día de la suerte.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yaya Muñoz cumple su palabra y paga su apuesta por Karina Yaya Muñoz

Yaya Muñoz reveló si pagó la millonaria apuesta por Karina García: ¿cuánto era?

Yaya Muñoz hizo millonaria apuesta por Karina García en su pelea de Stream Fighters. ¿sí pagó tras la derrota?

Karina García sufrió percance de salud Karina García

Karina García reveló la afección de salud que tiene tras su enfrentamiento con Karely Ruiz

Karina García hizo reveladora confesión sobre su estado de salud tras su enfrentamiento con Karely Ruiz en Stream Fighters: "No puedo".

Greeicy sobre su estado de ánimo Greeicy

Greeicy reapareció y reveló cómo está tras difícil situación familiar

Greeicy Rendón se pronunció sobre cómo se encuentra en medio de difícil situación familiar.

Lo más superlike

Karina García con Westcol Karina García

Karina García ya estaría grabando su primera canción con Westcol, esto se sabe

Karina García compartió imágenes grabando junto a Westcol y causó revuelo entre sus fanáticos.

Claudia Bahamón MasterChef Celebrity Colombia

Claudia Bahamón tomó decisión con inesperado final en MasterChef Celebrity 2025, ¿qué ocurrió?

Belinda se presenta en el escenario en los Premios Billboard de la Música Latina 2015 presentados por State Farm. Belinda

Belinda preocupa a sus fans tras revelar que fue hospitalizada en los últimos días

René Higuita es tendencia por estatua en su honor MasterChef Celebrity Colombia

Estatua de René Higuita en Medellín genera revuelo en redes por su aspecto: así luce la escultura

Andrea Valdiri y su proceso de deshidratación Andrea Valdiri

¿Qué es la deshidratación en el boxeo, proceso que realizó Andrea Valdiri?