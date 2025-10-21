Isabella Ladera se dejó ver sin su diseño de sonrisa: ¿cómo se ve?

La modelo e influencer venezolana, Isabella Ladera, ha mantenido su comunidad de seguidores al tanto de su vida personal y privada, pues desde que salió a la luz su relación con Beéle, ha estado en el foco de los medios y redes sociales.

¿Cuáles procedimientos estéticos se ha realizado Isabella Ladera?

Teniendo en cuenta que la modelo es muy abierta con sus seguidores, a quienes les cuenta su día a día a través de sus redes sociales, Isabella Ladera le ha compartido a ellos datos y tips de belleza, pero así mismo les ha contado la verdad sobre los procedimientos que se ha hecho en su cuerpo.

De acuerdo con la venezolana, solo se ha realizado el aumento en su pecho, según lo que ella ha mismo revelado, sin embargo, de acuerdo con especialistas en redes sociales, han analizado los posibles retoques que se ha hecho Ladera en su rostro.

Por un lado, según una doctora que hizo un video para Instagram haciendo un análisis de los cambios físicos de Isabella, ella se habría hecho una perfilación en su cara, como proyección de mentón y aumento de labios, pero esto no es algo que haya confirmado la modelo.

¿Qué ha hecho Isabella Ladera para bajar de peso y mantener su figura?

Isabella Ladera presumió cómo se ve sin diseño de sonrisa. (AFP / Giorgio VIERA)

Una de las preguntas que más recibe Isabella Ladera en sus redes es ¿cómo hace para tener ese abdomen?, y, sin temor a revelar los tips, la modelo ha mencionado que ha logrado transformar su cuerpo con ejercicio y una alimentación sana.

Por un lado, comparte varios detalles de lo que ha hecho para tener un abdomen marcado a través de la disciplina y así mismo, ha motivado a sus seguidoras para que empiecen su cambio.

Así como comparte sus rutinas, Isabella también recibe otras ayuditas como masajes en varias zonas de su cuerpo, lo que ayuda a mantenerlo tonificado.

¿Cómo se ve Isabella Ladera sin su diseño de sonrisa?

Además de los posibles procedimientos en su cuerpo y rostro, Isabella Ladera también cuida su salud dental, por lo que reveló cómo se ve sin su diseño de sonrisa y a través de sus historias en Instagram, sonrió presumiendo sus dientes naturales.

En la fotografía publicada por ella misma, Ladera posó sin filtro y dejó ver que no necesita diseño para lucir su sonrisa, la cual se ve natural y saludable sin ningún tipo de procedimiento.