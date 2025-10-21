Esposa de J Balvin reveló foto inédita del día que nació su hijo Río, ¿cómo lucía?

Valentina Ferrer sorprendió a sus seguidores al compartir un tierno recuerdo en sus redes sociales, la primera fotografía que se tomó con su hijo, Río, justo el día en que nació.

¿Por qué la historia que publicó Valentina Ferrer junto a Río causa tanta ternura en redes?

Valentina Ferrer acompañó la imagen con un comentario divertido que rápidamente se volvió tema de conversación, y con humor contó que había decidido revisar las fechas y detalles del día del nacimiento de su hijo para ver si encontraba alguna coincidencia con Godzilla, pues se ha vuelto toda una sensación entre los fans por su curiosa obsesión con el personaje. “

"No entiendo de dónde viene todo esto”

Desde su nacimiento, Río ha capturado la atención del público, no solo por ser el hijo de dos figuras reconocidas, sino también por la naturalidad con la que sus padres comparten pequeños fragmentos de su vida.

El carisma del pequeño se ha convertido en uno de los aspectos más comentados entre los seguidores de la pareja, pues su espontaneidad, sus ocurrencias y ahora su famosa afición por Godzilla lo han posicionado como uno de los niños más virales del entretenimiento latino.

¿Cómo fue la llegada de Río, el hijo de J Balvin al mundo?

El 27 de junio de 2021, J Balvin anunció la llegada de su primogénito con un sencillo mensaje en redes sociales que decía “Querido Río”, una noticia que rápidamente se hizo viral y miles de seguidores celebraron el inicio de una nueva etapa para el cantante y la modelo.

Valentina Ferrer enterneció las redes al mostrar una foto inédita del día que nació su hijo Río. (Foto AFP: Dimitrios Kambouris).

El bebé nació en Nueva York, lejos de los reflectores, donde Valentina y José han construido una familia sólida, enfocada en disfrutar de los momentos simples y proteger la infancia de su hijo.

¿Qué significa este recuerdo para Valentina Ferrer?

Compartir aquella foto no fue solo un gesto nostálgico, sino también una manera de reconectarse con una de las etapas más significativas de su vida, la modelo ha demostrado que, más allá del glamour y la fama, su papel como madre es su prioridad.

“No entiendo de dónde viene todo esto”, dijo Valentina entre risas al hablar de la adorable obsesión de su pequeño. Foto | Giorgio Viera.

Con esta publicación, Valentina Ferrer no solo recordó el día en que conoció a su hijo por primera vez, sino que también mostró, con humor y ternura, cómo la maternidad le ha permitido descubrir nuevas formas de amor, alegría y complicidad.