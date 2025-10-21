Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luisa Fernanda W sorprendió a sus fans con una nueva faceta en su vida: “Es tu carta visual”

Luisa Fernanda W cautivó a sus millones de seguidores con un contenido diferente que generó gran entusiasmo en redes.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Luisa Fernanda W dando tips de cómo usar el Instagram
Lo que Luisa Fernanda W compartió en redes dejó a muchos encantados. (Foto: Canal RCN)

Luisa Fernanda W, una de las creadoras digitales más influyentes del país y esposa del cantante Pipe Bueno, sorprendió con un nuevo tipo de contenido en su cuenta de Instagram, donde reúne a más de 19 millones de seguidores.

¿Qué publicó Luisa Fernanda W para que sus seguidores quieran ver más?

En el video, la influencer compartió consejos sobre cómo mantener un feed visualmente atractivo y coherente en el que destacó la importancia de cuidar la estética del perfil como una extensión del estilo personal.

Según explicó, mantener una paleta de colores neutra ayuda a que las publicaciones se vean más armoniosas y profesionales. Además, recomendó usar aplicaciones de edición para lograr un tono uniforme en todas las fotos.

“Si una foto tiene demasiado color, lo ideal es ponerla en blanco y negro para neutralizarla y mantener el feed equilibrado”, comentó.

Luisa también aconsejó darle profundidad a las imágenes evitando tomas demasiado cercanas, e incluir elementos de fondo para que las fotos se sientan más naturales.

“No las tomen tan cerquita, porque esto satura. Incluyan elementos en segundo plano”, señaló.

Otro de sus tips fue mantener una composición consistente, escogiendo un tipo de encuadre que se repita para crear identidad visual.

Luisa Fernanda W dando tips de cómo usar el Instagram
Lo que Luisa Fernanda W compartió en redes dejó a muchos encantados. (Foto: Canal RCN)

“Sáquense de la cabeza que la foto en blanco y negro es aburrida”, dijo, y agregó que hoy en día las redes sociales “son como la hoja de vida de cada persona, por eso es importante cuidarlas”.

En la descripción de su publicación, Luisa resumió su propuesta con una frase que se volvió viral entre sus seguidores:

“El feed es tu carta visual. Y con detalles simples, puedes lograr que se vea como una editorial de moda”.

¿Qué reacciones tuvo Luisa Fernanda W a su nuevo contenido en redes?

El video recibió cientos de elogios y comentarios de fans que le pidieron continuar compartiendo este tipo de contenidos enfocados en estilo, estética y creación digital.

Por supuesto el video acumula miles de ‘me gustas’ y comentarios como: “Gracias hermosa, lo necesitaba”; “Más tips así por favor”; “Amo este tipo de videos”.

Habitualmente, la creadora de contenido publica en sus redes tips de belleza, moda y escenas cotidianas con su familia, Pipe Bueno y sus dos hijos.

Luisa Fernanda W dando tips de cómo usar el Instagram
Lo que Luisa Fernanda W compartió en redes dejó a muchos encantados. (Foto: AFP)
