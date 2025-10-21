Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Jesuu no se quedó callada y respondió a seguidora que le pidió entender a Yina Calderón

Valentina Ruiz, ‘La Jesuu’, respondió contundente a seguidora que la instó a comprender a Yina Calderón.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Así fue la reacción de La Jesuu tras comentario de seguidora de Yina Calderón
La Jesuu responde a seguidora que defendía a Yina Calderón. (Foto: Canal RCN)

La creadora de contenido y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Valentina Ruiz, conocida como La Jesuu, reaccionó a un comentario de una seguidora que le pedía comprender a Yina Calderón.

Artículos relacionados

¿Qué dijo la seguidora de La Jesuu sobre Yina Calderón?

A través de la cuenta de Instagram de la influencer caleña compartió con sus más de 3 millones de seguidores lo que le escribió esta persona en redes donde le pedía comprender la reacción de Yina Calderón.

En sus historias, la caleña mostró que esta persona se mostró conmovida con la influencer, señalando que era obvio que todo lo que hicieron fue para “darle” a Yina Calderón.

Artículos relacionados

Refiriéndose al enfrentamiento en Stream Fighters 4, donde la Calderón decidió renunciar a pocos minutos de comenzar el combate con Andrea Valdiri.

La seguidora aseguró que Yina estaba en desventaja “Era obvio que la rival tenía mas ventaja en tamaño y experiencia. Era una golpiz1 segura independientemente del odi0 y las diferencias”.

Añadió “Crees que es justo que ella siguiera con la pel3a solo por darles el gusto a todos los que la odian de verla reventad1, porque por eso fue la mayoría fueron solo por eso”.

Asimismo, crítico a la Jesuu por sus valores: “cuando hablas de valores ahí entran tus intenciones. Recuerda que las personas pueden ser la peor basura no por eso debemos devolver lo mismo”.

Así fue la reacción de La Jesuu tras comentario de seguidora de Yina Calderón
La Jesuu responde a seguidora que defendía a Yina Calderón. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo reaccionó La Jesuu ante quien apoyó la actuación de Yina Calderón?

Por supuesto la creadora de contenido no se quedó callada y contestó al extenso comentario de la usuaria, que generó división en redes sociales.

Artículos relacionados

Con un tono sarcástico, La Jesuu compartió y escribió: “Jajaja, ¿es real lo que estoy leyendo?”.

Esto ocurre luego de que varios días atrás se diera un rifirrafe de comentarios entre Yina Calderón y La Jesuu por supuestos comentarios racistas contra la caleña, lo que llevó a que esta última, al parecer, tomara acciones legales.

Además, La Jesuu asistió al evento convocado por WestCol, Stream Fighters 4, para apoyar a su amiga Karina García y, por supuesto, para presenciar el comentado y esperado enfrentamiento entre Valdiri y Calderón.

Así fue la reacción de La Jesuu tras comentario de seguidora de Yina Calderón
La Jesuu responde a seguidora que defendía a Yina Calderón. (Foto: Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Valentina Ferrer dejó sin palabras a sus fans tras publicar una foto que resaltó su figura y desató miles de reacciones. J Balvin

Esposa de J Balvin reveló foto inédita del día que nació su hijo Río, ¿cómo lucía?

La modelo Valentina Ferrer conmovió a sus seguidores al compartir una foto inédita del nacimiento de su hijo y un detalle curioso.

Aida Victoria Merlano es relacionada con un empresario. Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano estaría saliendo con reconocido empresario: ¿quién es?

Aida Victoria Merlano está despertando sospechas de que estaría saliendo con un empresario. Estas serían las supuestas pruebas.

Valentino dice que Westcol es igual a Yina Calderón Influencers

Valentino desató la polémica al decir que Westcol es igual a Yina Calderón: “Tú también”

Valentino Lázaro arremetió contra WestCol comparándolo con Yina Calderón y destapó la polémica en redes.

Lo más superlike

Influencer es viral tras video de mujer que es madre de muñecos falsos: ¿qué son los bebés reborn? Talento nacional

Influencer es viral tras video de mujer que es madre de muñecos falsos: ¿qué son los bebés reborn?

Video de influencer se hace viral tras entrevista a mujer que tiene muñecos falsos como hijos, más considerados como bebés reborn.

Belinda actúa en el escenario frente al Ayuntamiento de París durante el desfile de L'Oréal Paris. Belinda

Belinda rompió en llanto en pleno concierto, ¿cuál fue la razón?

Salen a la luz fotos de Karol G en su adolescencia Karol G

Revelan cuenta de TikTok con fotos inéditas de Karol G en su adolescencia: aparece su primer amor

Claudia Bahamón MasterChef Celebrity Colombia

Claudia Bahamón tomó decisión con inesperado final en MasterChef Celebrity 2025, ¿qué ocurrió?

Andrea Valdiri y su proceso de deshidratación Andrea Valdiri

¿Qué es la deshidratación en el boxeo, proceso que realizó Andrea Valdiri?