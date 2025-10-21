La Jesuu no se quedó callada y respondió a seguidora que le pidió entender a Yina Calderón

La creadora de contenido y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Valentina Ruiz, conocida como La Jesuu, reaccionó a un comentario de una seguidora que le pedía comprender a Yina Calderón.

¿Qué dijo la seguidora de La Jesuu sobre Yina Calderón?

A través de la cuenta de Instagram de la influencer caleña compartió con sus más de 3 millones de seguidores lo que le escribió esta persona en redes donde le pedía comprender la reacción de Yina Calderón.

En sus historias, la caleña mostró que esta persona se mostró conmovida con la influencer, señalando que era obvio que todo lo que hicieron fue para “darle” a Yina Calderón.

Refiriéndose al enfrentamiento en Stream Fighters 4, donde la Calderón decidió renunciar a pocos minutos de comenzar el combate con Andrea Valdiri.

La seguidora aseguró que Yina estaba en desventaja “Era obvio que la rival tenía mas ventaja en tamaño y experiencia. Era una golpiz1 segura independientemente del odi0 y las diferencias”.

Añadió “Crees que es justo que ella siguiera con la pel3a solo por darles el gusto a todos los que la odian de verla reventad1, porque por eso fue la mayoría fueron solo por eso”.

Asimismo, crítico a la Jesuu por sus valores: “cuando hablas de valores ahí entran tus intenciones. Recuerda que las personas pueden ser la peor basura no por eso debemos devolver lo mismo”.

La Jesuu responde a seguidora que defendía a Yina Calderón. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo reaccionó La Jesuu ante quien apoyó la actuación de Yina Calderón?

Por supuesto la creadora de contenido no se quedó callada y contestó al extenso comentario de la usuaria, que generó división en redes sociales.

Con un tono sarcástico, La Jesuu compartió y escribió: “Jajaja, ¿es real lo que estoy leyendo?”.

Esto ocurre luego de que varios días atrás se diera un rifirrafe de comentarios entre Yina Calderón y La Jesuu por supuestos comentarios racistas contra la caleña, lo que llevó a que esta última, al parecer, tomara acciones legales.

Además, La Jesuu asistió al evento convocado por WestCol, Stream Fighters 4, para apoyar a su amiga Karina García y, por supuesto, para presenciar el comentado y esperado enfrentamiento entre Valdiri y Calderón.