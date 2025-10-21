Valentino desató la polémica al decir que Westcol es igual a Yina Calderón: “Tú también”

En una transmisión del podcast Dímelo King, Valentino Lázaro arremetió contra WestCol, comparándolo con Yina Calderón, lo que generó gran polémica en redes.

¿Por qué Valentino Lázaro comparó a WestCol con Yina Calderón?

El influencer colombiano, conocido por su trabajo en baile, moda, maquillaje y crítica social, habló sobre WestCol donde comparte micrófono con Yaya Muñoz y Dímelo King, destacando que es “igual de polémico” a la influencer.

“Tú también eres un polémico”, dijo Valentino mirando a la cámara.

Se refirió a Luis Fernando Villa Álvarez, conocido streamer y YouTuber, recordando su colaboración con Beéle mientras el cantante barranquillero atravesaba una polémica viral. Se trata de la canción ‘La Plena’, lanzada en febrero de este año.

Asimismo, le recordó al streamer paisa sobre sus polémicas relaciones sentimentales: “Has tenido muchas polémicas con tus ex”, agregó Valentino.

El influencer colombiano criticó además los comentarios machistas de WestCol y le dijo:

“Ahora no vengas aquí a creerte por encima del hombro de Yina, cuando tú también has sido chismoso, polémico, pero lo maquillas un poquito”.

Valentino también habló sobre los códigos de amistad y le recordó que les ha dado la espalda a varios amigos:

“Es igual de chismoso y polémico que ella, sino que ahora es empresario”, reiteró.

Además, afirmó que WestCol se aprovecha de la polémica para generar ingresos y le advirtió:

Valentino comparó a Westcol con Yina Calderón. (Foto: Canal RCN)

“Aunque mono se vista de seda, mono se queda. Lo que le criticabas a ella es un espejo de lo que tú eras”.

¿Por qué Valentino arremetió contra WestCol comparándolo con Yina Calderón?

Recientemente se llevó a cabo Stream Fighters 4, evento organizado por WestCol; sin embargo, el streamer ha recibido varias críticas tras su comentario luego de que Yina Calderón decidiera retirarse del enfrentamiento con Andrea Valdiri a pocos minutos de comenzar el encuentro.

Luego de esta inesperada acción de la influencer, WestCol reaccionó enojado diciendo a todo el publico del MedPlus:

“Cuando hay una persona sin valores, sin honor, sin respeto, no se puede hacer nada. Esa mujer queda vetada. Valdiri, te mereces una buena p3lea, una buena contrincante, un buen rival. Te pido perdón, pero no controlamos los actos de mujeres tan asquerosas que no representan a Colombia”.