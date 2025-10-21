Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Valentino desató la polémica al decir que Westcol es igual a Yina Calderón: “Tú también”

Valentino Lázaro arremetió contra WestCol comparándolo con Yina Calderón y destapó la polémica en redes.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Valentino dice que Westcol es igual a Yina Calderón
Valentino comparó a Westcol con Yina Calderón. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

En una transmisión del podcast Dímelo King, Valentino Lázaro arremetió contra WestCol, comparándolo con Yina Calderón, lo que generó gran polémica en redes.

Artículos relacionados

¿Por qué Valentino Lázaro comparó a WestCol con Yina Calderón?

El influencer colombiano, conocido por su trabajo en baile, moda, maquillaje y crítica social, habló sobre WestCol donde comparte micrófono con Yaya Muñoz y Dímelo King, destacando que es “igual de polémico” a la influencer.

“Tú también eres un polémico”, dijo Valentino mirando a la cámara.

Artículos relacionados

Se refirió a Luis Fernando Villa Álvarez, conocido streamer y YouTuber, recordando su colaboración con Beéle mientras el cantante barranquillero atravesaba una polémica viral. Se trata de la canción ‘La Plena’, lanzada en febrero de este año.

Asimismo, le recordó al streamer paisa sobre sus polémicas relaciones sentimentales: “Has tenido muchas polémicas con tus ex”, agregó Valentino.

El influencer colombiano criticó además los comentarios machistas de WestCol y le dijo:

“Ahora no vengas aquí a creerte por encima del hombro de Yina, cuando tú también has sido chismoso, polémico, pero lo maquillas un poquito”.

Valentino también habló sobre los códigos de amistad y le recordó que les ha dado la espalda a varios amigos:

Artículos relacionados

“Es igual de chismoso y polémico que ella, sino que ahora es empresario”, reiteró.

Además, afirmó que WestCol se aprovecha de la polémica para generar ingresos y le advirtió:

Valentino dice que Westcol es igual a Yina Calderón
Valentino comparó a Westcol con Yina Calderón. (Foto: Canal RCN)

“Aunque mono se vista de seda, mono se queda. Lo que le criticabas a ella es un espejo de lo que tú eras”.

¿Por qué Valentino arremetió contra WestCol comparándolo con Yina Calderón?

Recientemente se llevó a cabo Stream Fighters 4, evento organizado por WestCol; sin embargo, el streamer ha recibido varias críticas tras su comentario luego de que Yina Calderón decidiera retirarse del enfrentamiento con Andrea Valdiri a pocos minutos de comenzar el encuentro.

Luego de esta inesperada acción de la influencer, WestCol reaccionó enojado diciendo a todo el publico del MedPlus:

“Cuando hay una persona sin valores, sin honor, sin respeto, no se puede hacer nada. Esa mujer queda vetada. Valdiri, te mereces una buena p3lea, una buena contrincante, un buen rival. Te pido perdón, pero no controlamos los actos de mujeres tan asquerosas que no representan a Colombia”.

Valentino dice que Westcol es igual a Yina Calderón
Valentino comparó a Westcol con Yina Calderón. (Foto: Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Valentina Ferrer dejó sin palabras a sus fans tras publicar una foto que resaltó su figura y desató miles de reacciones. J Balvin

Esposa de J Balvin reveló foto inédita del día que nació su hijo Río, ¿cómo lucía?

La modelo Valentina Ferrer conmovió a sus seguidores al compartir una foto inédita del nacimiento de su hijo y un detalle curioso.

Así fue la reacción de La Jesuu tras comentario de seguidora de Yina Calderón La Jesuu

La Jesuu no se quedó callada y respondió a seguidora que le pidió entender a Yina Calderón

Valentina Ruiz, ‘La Jesuu’, respondió contundente a seguidora que la instó a comprender a Yina Calderón.

Aida Victoria Merlano es relacionada con un empresario. Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano estaría saliendo con reconocido empresario: ¿quién es?

Aida Victoria Merlano está despertando sospechas de que estaría saliendo con un empresario. Estas serían las supuestas pruebas.

Lo más superlike

Ideas de maquillaje para Halloween Halloween

Ideas de maquillaje para Halloween; aquí algunos tutoriales

Te dejamos algunas opciones de maquillaje para disfrazarte en este Halloween y no pasar desapercibido.

Influencer es viral tras video de mujer que es madre de muñecos falsos: ¿qué son los bebés reborn? Talento nacional

Influencer es viral tras video de mujer que es madre de muñecos falsos: ¿qué son los bebés reborn?

Belinda actúa en el escenario frente al Ayuntamiento de París durante el desfile de L'Oréal Paris. Belinda

Belinda rompió en llanto en pleno concierto, ¿cuál fue la razón?

Salen a la luz fotos de Karol G en su adolescencia Karol G

Revelan cuenta de TikTok con fotos inéditas de Karol G en su adolescencia: aparece su primer amor

Claudia Bahamón MasterChef Celebrity Colombia

Claudia Bahamón tomó decisión con inesperado final en MasterChef Celebrity 2025, ¿qué ocurrió?