Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Isabella Ladera se vuelve viral tras descuido en un en vivo: “Juro por Dios que no quise que pasara”

La modelo venezolana reaccionó tras tener un descuido en una transmisión en vivo y generó reacciones divididas.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Isabella Ladera vuelve a ser viral por un polémico video
Isabella Ladera vuelve a ser viral por descuido en un en vivo. (Foto: AFP)

Isabella Ladera volvió a ser tema de conversación en redes sociales por un descuido que tuvo en un en vivo.

Artículos relacionados

El video que rápidamente se volvió viral y generó miles de reacciones por mostrar parte de su parte superior del torso.

¿Qué pasó con Isabella Ladera y un polémico en vivo?

La modelo venezolana, quien acostumbra a mostrar su día a día a través de sus redes sociales donde acumula millones de seguidores, recientemente decidió hacer un en vivo en que se vio parte de su p3cho mientras cantaba una canción muy especial para ella.

Esto generó rápidamente una reacción de sus seguidores, quienes le expresaron lo que pasaba, y muchos le recordaban un polémico video que salió a la luz hace unos meses con su expareja Beéle.

Artículos relacionados

Por su parte, la modelo reaccionó con risas y luego aclaró lo que pasó en otro videoclip.

En el video se ve a Isabella Ladera que está en la cocina de la casa, luciendo una blusa blanca compartió a sus seguidores qué pasó realmente en el en vivo.

Isabella Ladera vuelve a ser viral por un polémico video
Isabella Ladera vuelve a ser viral por descuido en un en vivo. (Foto: AFP)

“Lo juro por Dios que no quise que eso pasara, pero así pasó”, dijo la modelo.

Además, dejó claro para quienes la critican: “El punto es que no me voy a dar mala vida, no me voy a deprim1r porque no tengo el control de ello”.

Artículos relacionados

Cabe recordar que cuando pasó el anterior video, la modelo rápidamente salió a través de sus redes a expresar que se sentía devastada y que ese tipo de cosas no debían salir a la luz, por lo que más adelante tomó acciones legales contra su expareja.

¿Cuáles fueron las reacciones al polémico en vivo de Isabella Ladera?

Sin duda, los comentarios entre los seguidores no se hicieron esperar. Los usuarios empezaron a criticarla, mientras otros decían “tanto drama con eso” y algunos decían que no sabe cómo llamar la atención; no es la primera vez que le pasa.

Por lo pronto, Isabella Ladera continúa compartiendo con sus millones de seguidores sus rutinas de belleza, cómo cuida su alimentación para mantener su figura y sus entrenamientos en el gym.

Isabella Ladera vuelve a ser viral por un polémico video
Isabella Ladera vuelve a ser viral por descuido en un en vivo. (Foto: AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Segura revela difícil situación de su abuela La Segura

La Segura conmovió a sus fans al hablar de la difícil situación de su abuela: “Me duele demasiado”

La Segura abrió su corazón al contar el difícil situación que vive su abuela en Cali y pidió apoyo para ella.

Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia 2025. Melissa Gate

¿Melissa Gate estaría embarazada? La influencer despierta sospechas con reciente publicación

Melissa Gate compartió particular video en el que dejó claro su deseo de convertirse en mamá por segunda vez.

Margarita Rosa de Francisco habló de su gran amor y recordó su papel en 'Café con aroma de mujer' Talento nacional

Él es la pareja de Margarita Rosa De Francisco desde hace 15 años: esto se sabe de su relación

Margarita Rosa de Francisco rompió el silencio sobre la identidad de su gran amor y recordó su papel en ‘Café con aroma de mujer’.

Lo más superlike

Carolina Sabino MasterChef Celebrity Colombia

Carolina Sabino reaccionó a su ingreso al Top 10 de MasterChef Celebrity: "Llego aquí con amor"

Carolina Sabino ya está en el Top 10 de MasterChef Celebrity 2025, así que agradeció con fotos y mensaje.

¿Katy Perry tiene novio? Salieron a la luz fotos que confirmarían su romance Talento internacional

¿Katy Perry tiene novio? Salieron a la luz fotos que confirmarían su romance

Hueco en el piso Viral

Video viral: joven caminaba tranquilo y la tierra 'se lo tragó' vivo en Brasil

Melissa Gate le enseñó su icónica frase a Violeta Bergonzi Melissa Gate

Melissa Gate puso a Violeta Bergonzi a repetir su frase más viral: esto pasó

Cazzu habla sobre Nodal como padre. Cazzu

Cazzu lanza dura confesión sobre Nodal como papá al llegar a México: "Se comunicó con el abogado"