Isabella Ladera se vuelve viral tras descuido en un en vivo: “Juro por Dios que no quise que pasara”

Isabella Ladera volvió a ser tema de conversación en redes sociales por un descuido que tuvo en un en vivo.

El video que rápidamente se volvió viral y generó miles de reacciones por mostrar parte de su parte superior del torso.

¿Qué pasó con Isabella Ladera y un polémico en vivo?

La modelo venezolana, quien acostumbra a mostrar su día a día a través de sus redes sociales donde acumula millones de seguidores, recientemente decidió hacer un en vivo en que se vio parte de su p3cho mientras cantaba una canción muy especial para ella.

Esto generó rápidamente una reacción de sus seguidores, quienes le expresaron lo que pasaba, y muchos le recordaban un polémico video que salió a la luz hace unos meses con su expareja Beéle.

Por su parte, la modelo reaccionó con risas y luego aclaró lo que pasó en otro videoclip.

En el video se ve a Isabella Ladera que está en la cocina de la casa, luciendo una blusa blanca compartió a sus seguidores qué pasó realmente en el en vivo.

Isabella Ladera vuelve a ser viral por descuido en un en vivo. (Foto: AFP)

“Lo juro por Dios que no quise que eso pasara, pero así pasó”, dijo la modelo.

Además, dejó claro para quienes la critican: “El punto es que no me voy a dar mala vida, no me voy a deprim1r porque no tengo el control de ello”.

Cabe recordar que cuando pasó el anterior video, la modelo rápidamente salió a través de sus redes a expresar que se sentía devastada y que ese tipo de cosas no debían salir a la luz, por lo que más adelante tomó acciones legales contra su expareja.

¿Cuáles fueron las reacciones al polémico en vivo de Isabella Ladera?

Sin duda, los comentarios entre los seguidores no se hicieron esperar. Los usuarios empezaron a criticarla, mientras otros decían “tanto drama con eso” y algunos decían que no sabe cómo llamar la atención; no es la primera vez que le pasa.

Por lo pronto, Isabella Ladera continúa compartiendo con sus millones de seguidores sus rutinas de belleza, cómo cuida su alimentación para mantener su figura y sus entrenamientos en el gym.